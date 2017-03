Win-win-Situation: Konzept von „Neuss rockt“ geht auf

In 15 Lokalen der Innenstadt gab es am Wochenende Live-Musik. Auch die 21. Auflage der Konzertreihe lockte viele Besucher an.

Neuss. Handgemachtes ist immer besser als Konserve. Das wissen die Neusser Innenstadtwirte schon seit vielen Jahren. Zweimal im Jahr räumen sie Tische und Stühle zur Seite und machen Platz für Livemusik. Die Neusser lassen sich auch nicht lange bitten: Von einer Kneipe zur anderen ziehen und schauen welche Band am besten gefällt, die Chance gibt es nur zweimal im Jahr.

Für die Wirte und ihre Gäste ergibt sich aus dem bewährten Konzept der Lokalrunde eine echte Win-win-Situation. Die Neusser nutzen die Gelegenheit, Musik in verschiedenen Lokalen zu genießen, und die Wirte locken neues Publikum in die City. Bereits zum 21. Mal stellen sie ein abwechslungsreiches Programm zusammen, damit ist die Veranstaltung endgültig erwachsen geworden.

Andrang: „Neues Marienbildchen“ musste die Türen schließen

In 15 Lokalen wurden in dieser Runde die Verstärker aufgebaut. Wie weit sie aufgedreht wurden, war unterschiedlich. Wer intensiven U2 Sound suchte, musste in den Hammtorkrug „The U2s“ lieferten Musik, die man im Bauch fühlen konnte, inclusive einer guten Show. Mit authentischem Sound und Look präsentierten die vier Musiker ihre Cover-Versionen mit einer guten Portion Individualität. Da verwunderte es auch nicht, dass der Konzertsaal bald so voll war, das man kaum noch raus oder rein kam.

Aber auch andere Lokale waren mehr als gut gefüllt. Im „Neuen Marienbildchen“ wurden zwischenzeitlich die Türen geschlossen, damit es nicht zu voll wird. Musikalisch waren Mc Antemann nicht so laut, aber mit einer guten Mischung aus Folk, Blues und Rock begeisterten sie nicht nur im Lokal. Denn der Sound drang auch aus den Kneipen auf die Straßen, was der Neusser Innenstadt besonderen Flair verlieh.

„Rumba Gitana“ sorgte für frühe Urlaubsstimmung

Über die Jahre haben sich zur Lokalrunde einige Hot-Spots entwickelt. In der Neustraße sind mit Lokalen wie Maxx, Rheingold und dem „Neuen Marienbildchen“ gleich drei Kneipen mit Vorliebe zu handgemachter Musik. Fühlbar rockig wurde es mit „Mustard Station“ im Maxx und „!nfused“ im Rheingold. Auch in der Michaelstraße traten im Gasthaus Früh „Full Ampere“ mit Cover Rock, der den Staub von alten Songs bläst, auf. „Im Dom“ hatten „7 Even Amped“ ihr Publikum schon nach wenigen Takten auf ihrer Seite. Solider Cover Rock, den jeder mindestens mitsummen konnte. Auf dem Markt erinnerte die Atmosphäre schon an einen lauen Sommerabend. Da das Kleeberg eher klein ist, wurde die Musik von „Rumba Gitana“ nach draußen übertragen und ließ auf dem Platz leichte Urlaubsstimmung entstehen – auch wenn die Jacke noch zugeknöpft bleiben musste.

Die Neusser haben ihre Lokalrunde lieb gewonnen. „Wir sind regelmäßig auf der Lokalrunde unterwegs. So viel Livemusik bekommt man sonst nicht geboten“, erklärt Sebastian Schramm. Ähnlich überzeugt vom Konzept ist Michael Vogt: „Ich find es einfach klasse, dass die Neusser ein solches Event auf die Reihe bekommen.“ Der Musiker ist überzeugt, dass noch mehr los sein könnte, wenn diese Musikveranstaltung bekannter gemacht würde.