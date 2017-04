Wildfreigehege hat jetzt Info-Tafeln

Die Tafeln informieren über die heimischen Pflanzen und Tiere. Mit dem Handy können die Besucher noch mehr Infos erhalten.

Grevenbroich. Das Wildfreigehege im Bend ist mit einem multimedialen Waldlehrpfad ausgestattet worden. 30 Informationstafeln sind auf dem gesamten Gelände errichtet worden, sie informieren entlang der Gehege über die heimische Natur. „Die Vorbereitungen für unseren neuen Lehrpfad laufen seit Anfang des Jahres“, berichtet Martina Koch. Sie ist die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Grevenbroich, die sich um den Wildpark kümmert.

Die von der SDW getragenen Kosten belaufen sich auf rund 300 Euro. Viel Material ist laut Koch aber auch vom Landesverband NRW kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. Aufgebaut wurden die Schilder von den Ehrenamtlern der Schutzgemeinschaft.

Zurzeit gibt es viel tierischen Nachwuchs zu beobachten

Die Tafeln sprechen die Besucher mit Fragen wie „Wer sind die großen Drei im Wald?“ oder „Was haben die Tanne und Dornröschen gemeinsam?“ direkt an. Unter den grünblauen Lettern prangen bunte Tierbilder. Wer neugierig ist, liest sich zuerst den kurzen Informationstext durch. Darüber hinaus haben die Tafeln aber noch mehr zu bieten, verrät Koch: „Unterhalb des Textes befindet sich ein grünes Blatt mit einem QR-Code.“ Wer diesen Code mit dem Smartphone scannt – das ist mit einer kostenlosen App ganz simpel –, erhält noch weitaus mehr Informationen über Flora und Fauna.

Allerdings hätten noch nicht alle Besucher durchschaut, wie mit den QR-Codes umzugehen ist. „Viele halten an den Schildern an und lesen sie, zücken aber nicht ihr Handy“, bedauert die SDW-Vorsitzende. Sie sei aber zuversichtlich, dass das Angebot in den kommenden Wochen verstärkt genutzt werde.

Die neuen Informationsplakate reihen sich ein in das waldpädagogische Programm der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald: Sie nimmt den Wald als Lernort wahr, der Nachhaltigkeit in allen Dimension deutlich machen soll. „Wir möchten das Bewusstsein für den Wald und die Natur stärken und neugierig machen auf alles, was der Wald uns Menschen zu bieten hat“, sagt Martina Koch. Mit den neuen Plakaten wolle der Verband besonders Jugendliche erreichen. Das Angebot könne aber selbstverständlich auch von allen anderen interessierten Besuchern genutzt werden.

Wer die neuen QR-Codes ausprobieren möchte, sollte am besten so bald wie möglich vorbeikommen. Denn jetzt im Frühling gibt es viel tierischen Nachwuchs zu bestaunen.