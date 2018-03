Bunt, laut und lustig feierten die künftigen Abiturienten das Ende ihrer Schulzeit – natürlich mit Parade durch die Stadt.

Neuss. Es ist eine Spezies, die sich in dieser Pracht nur einmal pro Jahr blicken lässt. Sie stimmt Fangesänge an, trinkt kunterbunte Getränke mit hohem Alkoholgehalt und trägt Kapuzenpullover mit mutigen Wortwitzen – es handelt sich um Abiturienten. Wer gestern ungefähr um 15 Uhr in der Neusser Innenstadt unterwegs war, konnte sich den dröhnenden Bässen und den Jubelgesängen während der traditionellen Abiparade nicht entziehen. 20 Schulen aus dem Kreis kamen zusammen, um das Abitur zu feiern – das sie noch gar nicht sicher in der Tasche haben. Schließlich stehen die Prüfungen noch an.

Bevor die bunten Wagen ab der Hafenstraße durch die Innenstadt zogen, verwandelten die Schüler den Neumarkt in eine Partyzone. Egal, ob Luftballons, Bengalos, Konfettikanonen oder harter Alkohol – Hauptsache, es knallt. „Wir haben uns heute schon um 6 Uhr am Spielplatz getroffen“, verriet Julian Döller vom Nelly-Sachs-Gymnasium. Der Konkurrenzgedanke unter den Schulen sei zwar vorhanden, „aber es läuft alles friedlich ab“, so der 16-Jährige.

Auch Abiturienten aus älteren Jahrgängen kamen zum Feiern

Philipp Balzer (17) und Jan Hermanns (18) vom Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich haben mit dem Motto „Abi Vegas“ nicht all zu tief in die lyrische Trickkiste gegriffen, dafür haben sie und ihre Mitschüler fast schon detektivisch recherchiert, um einen sehenswerten Wagen präsentieren zu können. „Wir haben uns bei ehemaligen Abi-Jahrgängen informiert“, sagten die beiden.

Was es bedeutet, seine Schule im Herzen zu tragen, bewiesen Azra Kartal, Stefan Popovic (beide 19) und Shahrier Alam (18). Die Ex-Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums haben ihre Motto-Pullis mit dem Schriftzug „Abicalypse“ reaktiviert, um die Fast-Abiturienten zu unterstützen. „Sie sind nicht so gut besetzt und brauchen Rückendeckung von uns“, sagte Shahrier Alam. Fesch: Das Trio hatte Strohhalmbrillen dabei, mit denen sie aus Bierdosen tranken. Ebenso auffällig waren die Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Dormagen (LGD). Sie hatten sich nämlich Teletubbie-Masken gebastelt. Zur Erinnerung: Die Teletubbies sind die bunten TV-Wesen Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa – und Po. Die Maske von Po war aus verständlichen Gründen eher Ladenhüter.

Die Mädchen und Jungen des Dormagener Gymnasiums gingen mit dem Schlachtruf „LGD rasiert“ ins Rennen. Wen oder was sie rasierten, sollte ein Rätsel bleiben. Ab der Hafenstraße zogen die Schüler über Niederstraße, Markt und zur Rennbahn, wo die Party bis in die Nacht fortgesetzt wurde.