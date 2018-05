Auf der Fläche an der Langwadener Straße entstehen auch Sozialwohnungen.

Wevelinghoven. An der Langwadener Straße in Wevelinghoven sind die Arbeiten für ein neues Baugebiet angelaufen. Neben dem Friedhof sollen 28 öffentlich geförderte Reihenhäuser entstehen. Bauherren sind Martin und Michael Dornieden aus Mönchengladbach. Zurzeit läuft die Erschließung. „Die Baustraße für das Gebiet ist fast fertig“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner: „Die Stadt will mit dem Projekt dazu beitragen, zusätzlichen preisgünstigen Wohnraum in Grevenbroich zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir dafür einen Investor gewinnen konnten.“

Das Neubaugebiet liegt auf einem langgestreckten Areal, das früher als Erweiterungsfläche für den Friedhof gedacht war, nun aber nicht mehr benötigt wird. Zunächst hatte die Stadt eine Flüchtlingsunterkunft für 80 Menschen geplant, die später anderweitig vermietet werden könnte. Doch dann wurde umgeplant. Nun werden in drei Sechser- und zwei Fünfer-Gruppen 28 Reihenhäuser mit zwei Etagen und Dachgeschoss – jeweils rund 112 Quadratmetern Wohnfläche – errichtet. Die Kaltmiete wird nach Auskunft von Dornieden 6,20 Euro je Quadratmeter betragen. Die Mieter benötigen einen Wohnberechtigungsschein. Die Stadt hat ein Belegungsrecht für die Häuser. Laut Dornieden soll der Bau in den nächsten Wochen starten, sollen die Reihenhäuser im Frühjahr 2019 fertig sein.

Die Nachfrage nach Wohnraum und speziell nach öffentlich geförderten Mietwohnungen ist groß. Bis 2030 müssen im Stadtgebiet 1802 Wohneinheiten geschaffen werden. Das ist das Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse, die die Beratungsgesellschaft Inwis im Auftrag des Kreises erstellt hat. Danach fehlen bis 2030 allein 631 öffentlich geförderte Wohnungen, zudem 205 frei finanzierte Wohnungen, 518 Eigentumswohnungen und 448 Einfamilienhäuser. cso-