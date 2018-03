Neuss. Eine Zehn-Zentner schwere amerikanische Fliegerbombe wurde am Mittwoch an der Floßhafenstraße in Neuss gefunden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes arbeiten seit Donnerstagmorgen 9 Uhr an der Entschärfung. Das teilte die Stadt Neuss auf ihrer Homepage mit.

Demnach sind sind mehrere Hafen-Terminals und dort angesiedelte Betriebe direkt betroffen. Seit 8.15 Uhr sind mehrere Zufahrten gesperrt. Insbesondere der Willy-Brandt-Ring, die Floßhafen- und die Tilsiter Straße.

Die Bombenentschärfung hat laut der Stadt auch Auswirkungen auf den ÖPNV. So wird die S-Bahnstrecke Düsseldorf – Neuss während der Entschärfung unterbrochen und die S-Bahn-Haltestelle Neuss-Rheinparkcenter nicht mehr angefahren. Die Buslinie 842 wird nicht mehr die S-Bahn-Haltestelle Neuss-Rheinparkcenter anfahren und stattdessen vom Rheinparkcenter kommend, links auf die Hammer Landstraße abbiegen. red