Neuss. Kinder, die im kommenden Jahr an eine weiterführende Schule wechseln, bekommen in diesen Tagen vielfach Gelegenheit, sich gemeinsam mit ihren Eltern die infrage kommende Schule anzusehen und sich über das Schulprofil zu informieren. Beim Tag der offenen Tür sind Unterrichtsbesuche und Gespräche mit Kollegium oder Elternvertretern möglich, mitunter werden Führungen angeboten.

Nelly-Sachs-Gymnasium Das Gymnasium an der Weberstraße bietet am Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr ein Infoabend an.

Quirinus-Gymnasium Am Samstag, 18. November, bietet das älteste Gymnasium in Neuss zwischen 9 und 13 Uhr Hausführungen und Einblicke in den laufenden Unterricht an. Vorgestellt wird auch der Instrumentalunterricht.

Gymnasium Marienberg Das erzbischöfliche Mädchengymnasium öffnet am Samstag, 18. November, seine Türen. Führungen beginnen um 8.30 und um 10.30 Uhr.

Erzbischöfliches Berufskolleg Marienberg Das Wirtschaftsgymnasium an der Rheinstraße ist am Samstag, 18. November, von 9 bis 12.30 Uhr zu besichtigen. Die Schulleitung informiert jeweils um 9.30 und 11 Uhr über die Möglichkeit, das Abitur zu erreichen, sowie die zweijährige Höhere Handelsschule.

Humboldt-Gymnasium Das Ganztagsgymnasium an der Bergheimer Straße steht am Samstag, 18. November, Besuchern von 9 bis 12.30 Uhr offen.

Weitere Termine:

Gesamtschule an der Erft bietet am Samstag, 25. November, 10 bis 13.30 Uhr eine Infoveranstaltung an.

Gesamtschule Norf kann am Samstag, 25. November, von 10 bis 14 Uhr besichtigt werden.

Sekundarschule Neuss steht am Samstag, 25. November, von 10 bis 13 Uhr offen.

Comeniussschule (Sekundarschule) lädt für Samstag, 25. November, ein.

Marie-Curie-Gymnasium plant für Samstag, 2. Dezember, von 8.45 bis 13 Uhr einen Informationstag.

Gesamtschule Nordstadt Samstag, 25. November, 9 bis 14 Uhr.

Gymnasium Norf bietet am Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 13 Uhr Einblicke in den Unterricht. .

Realschule Holzheim öffnet am Samstag, 20. Januar, von 9 bis 13 Uhr seine Türen. -nau