Im Wahlkreis Krefeld I/Neuss II (Kaarst, Meerbusch, Jüchen, Korschenbroich, Krefeld-Süd) treten sie für Grüne, FDP, Linke und AfD an.

Susanne Badra, Bündnis 90/Grüne

Susanne Badra (26) will wachrütteln und vor allen Dingen junge Menschen für Politik begeistern. Sie ist selbstbewusst, sprüht vor Energie und möchte viel bewegen. Für ihren Wahlkreis hat die Kleinenbroicherin ganz konkrete Vorstellungen: „Wir brauchen hier im ländlichen Raum endlich ein flächendeckendes Glasfaser-Netz.“ Ihre Forderung: „Schnelles Internet für alle.“ Aber auch die politische Bildung an den Schulen will sie intensivieren. „Hier passiert einfach zu wenig“, sagt die Bundestagskandidatin der Grünen. Susanne Badra spricht entschlossen von geförderten Kunstprojekten, mit denen sie das Tor zu politischen Themen aufstoßen möchte. Sie setzt auf Meinungsbildung bei Schülern, Studenten und Auszubildenden. Was ihr dabei wichtig ist: „Sie müssen für ihre Meinung einstehen und dürfen sich nicht einfach von Dritten plattreden lassen.“ Susanne Badra versteht sich aber auch als Mutmacherin. Sie will mit ihrem politisch unkonventionellen Auftreten potenzielle Nichtwähler überzeugen, am 24. September zur Wahl zu gehen. Den Grundstein für ihr politisches Engagement legte Susanne Badra mit dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Damals besuchte sie das Theodor-Schwann-Kolleg in Neuss und brauchte einen Paten. Den fand sie in Hans-Christian Markert, Kreistagsabgeordneter der Grünen. Seit 2014 ist sie engagiertes Mitglied, gehört dem Ortsverband Korschenbroich an und arbeitet dem Kreisverband zu. Ungewohnt für sie ist noch die Wahlwerbung: „Wenn ich an meinen Plakaten vorbeifahre, schaue ich stets verschämt zur Seite.“ -wi

Otto Fricke, FDP

Wer meint, um Otto Fricke (51) sei es seit dem Rauswurf aus dem Bundestag vor vier Jahren ruhig geworden, der sollte gelegentlich das niederländische Fernsehen einschalten, dort ist der eloquente Liberale regelmäßig zu sehen. Im Nachbarland gehört er zu den viel gefragten deutschen Talkgästen, denn er spricht fließend Niederländisch. Ein Nebenprodukt seiner Wehrdienstzeit, in der er für die Luftwaffe in den Niederlanden stationiert war. Gut möglich, dass die deutschen TV-Zuschauer bald auch hierzulande das jungenhafte Gesicht regelmäßig auf dem Bildschirm entdecken, denn Fricke hat mit Platz sieben auf der Landesliste beste Chancen in den neuen Bundestag einzuziehen. Schafft die FDP den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde, was ihr derzeit alle Prognosen zutrauen, ist Fricke drin. Dort wird er sich nicht hinten anstellen müssen, denn der Jurist aus Uerdingen ist ein erfahrener Bundespolitiker, der von 2002 bis 2013 im Parlament saß, dort Vorsitzender des Haushaltsausschusses und später Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion war. Er gehört dem Bundesvorstand seiner Partei an. Geerdet wird er als Anwalt für die alltäglichen Dinge in Krefeld. Die Kanzlei teilt er sich mit seiner Mutter Senta (79). Wirtschaftsluft schnuppert er als Partner im Berliner Büro der „Communications & Network Consulting“ (CNC) AG, einer international führenden Unternehmensberatung für strategische Kommunikation. Doch Fricke will zurück in die Politik, die ihn fasziniert: „Es lässt sich so viel für die Menschen bewegen“, sagt Otto Fricke, „das Gefühl für Politik verliert man nicht.“ lue-