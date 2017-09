Im Wahlkreis Neuss I (Dormagen, Grevenbroich, Rommerskirchen, Neuss) schicken neben SPD und CDU weitere Parteien Bewerber ins Rennen. Die Kandidaten von den Grünen, FDP, Linken und AfD.

Peter Gehrmann,Bündnis 90/Grüne

In der Bezirksschülervertretung habe er mit Hermann Gröhe in den 70er Jahren „manchen Strauß ausgefochten“, nun tritt Peter Gehrmann als Bundestagskandidat an. „Ich stehe mit beiden Füßen im Leben – bin Netzwerkspezialist bei C & A und Vater von zwei Töchtern. Ich denke, dass ich meine Erfahrungen gut in Berlin einsetzen kann“, sagt der 57-Jährige, der in Grevenbroich Ratsmitglied und Sprecher der Grünen ist. Politisiert wurde der gebürtige Bremer, der in Dormagen aufwuchs und 1997 nach Grevenbroich zog, zur Zeit des Misstrauensvotums gegen Willy Brandt. Zunächst engagierte er sich bei den Jungdemokraten, Ende der 80er trat er den Grünen bei. Klar, dass Energiewende und Strukturwandel für ihn eine große Rolle spielen. „Die Braunkohle-Verbrennung muss herunter gefahren werden“, sagt der promovierte Biologe. Er erwartet, „dass RWE aus wirtschaftlichen Gründen früher aus dem Tagebau Garzweiler aussteigt als gedacht. Es müssen schnell neue Gewerbegebiete geschaffen werden, damit der Strukturwandel gelingt.“ Im Verkehrsbereich müsse der Verkauf von Verbrennungsmotoren 2030 beendet werden, die Zukunft sieht er in E-Mobilität und Power-to-Gas-Technologie. Handlungsbedarf sieht er auch auf der Schiene. cso-

Bijan Djir-Sarai, FDP

Selbstbewusstsein und Demut. Wer mit FDP-Bundestagskandidat Bijan Djir-Sarai (41) spricht, der landet bei diesen beiden Begriffen. Je nach Umfrage liegt die FDP bei acht bis zehn Prozent. Das würde locker für den Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag reichen. „Die Menschen haben gemerkt, dass die liberale Stimme der FDP im Deutschen Bundestag fehlt“, sagt Djir-Sarai. „Unser klares Ziel ist Berlin.“ Der selbstbewussten Ansage lässt Djir-Sarai Demut folgen. Noch sei nichts erreicht, betont er. Die FDP müsse weiter seriös arbeiten. „Es geht darum, inhaltlich gute Politik zu machen.“ Schafft seine Partei die Fünf-Prozent-Hürde, dann kann der Grevenbroicher diese Politik in Berlin mitgestalten. Er würde über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Es wäre auch für Djir-Sarai ein Comeback. Schon von 2009 bis 2013 war der Diplom-Kaufmann Mitglied des Deutschen Bundestages. Er hat sich damals einen Namen als Außen- und Sicherheitspolitiker gemacht; ein Politikfeld, in dem er in Zukunft wieder Akzente auf Bundesebene setzen möchte. Besonnene Außenpolitik, eine gemeinsame europäische Sicherheitspolitik und ein klares Bekenntnis zu Europa sowie voller Einsatz, um die Digitalisierung zu meistern – das sind Kernthemen des Grevenbroichers. abu