Weihnachtsmarkt: Es sind Investitionen geplant

Details möchte Organisator Josef Kremer noch nicht nennen. Er zieht ein positives Fazit.

Neuss. Viele Schulterklopfer hat sich Josef Kremer in den vergangenen Tagen und Wochen abgeholt. Immer wieder sei er von Besuchern für die Umsetzung des Weihnachtsmarktes gelobt worden. „So etwas stellt einen natürlich sehr zufrieden“, sagt der Organisator, dessen Vertrag jüngst verlängert worden war.

Die Gesellschafterversammlung von Neuss-Marketing hatte seinem Konzept den Vorzug gegenüber einer Bewerbung eines Dürener Unternehmens gegeben. Der Holzheimer Schausteller bleibt also mindestens bis zum Jahr 2021 Veranstalter des Weihnachtsmarktes auf dem Münsterplatz.

Die Ideen werden zunächst intern besprochen

Der neue Kontrakt gibt ihm die nötige Sicherheit, um Pläne für die Zukunft zu schmieden. „Im nächsten Jahr werden wir richtig investieren“, kündigt Kremer an. Details möchte er aber noch nicht nennen. Ideen und mögliche Neuheiten sollen zunächst intern besprochen werden. In diesem Jahr wurde ein besonderes Augenmerk auf die Beleuchtung auf und um den Markt gelegt. Der Münsterplatz leuchtete heller als in den Jahren zuvor.

In die Gespräche über zukünftige Neuheiten auf dem Markt wird auch Christoph Napp-Saarbourg in seiner Funktion als Vorsitzender der Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) involviert sein. „Der Weihnachtsmarkt hat eine große Bedeutung für die Innenstadt. Das hat Neuss Marketing mit seiner Entscheidung, den Vertrag zu verlängern, klar signalisiert“, sagt Napp-Saarbourg. Familie Kremer sei in Planung und Umsetzung sehr engagiert: „Das sieht man an der Entwicklung, die Jahr für Jahr weitergeht.“

Egal ob Krippe, offenes Feuer oder das gemeinsame Treffen am Glühweinstand. „Die Leute nehmen das Angebot an und treffen sich gern im Freien. Die besondere Atmosphäre und die Einstimmung auf das Weihnachtsfest spielen dabei natürlich eine große Rolle“, sagt der ZIN-Vorsitzende, der hinzufügt, dass die Menschen durch den Markt in die Innenstadt und somit auch in die umliegenden Geschäfte gelockt werden.

Da kommt es natürlich äußerst gelegen, wenn auch das Wetter mitspielt. „Wir hatten Glück. In den vier Wochen gab es vielleicht zwei, drei Regentage. Wir könnten zufriedener nicht sein“, sagt Napp-Saarbourg.