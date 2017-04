Wahlplakate von CDU und SPD beschmiert

Die Aufschriften deuten auf einen Schülerstreich hin.

Hackenbroich. Zwei Wahlkampf-Großplakate wurden in Hackenbroich unkenntlich gemacht und beschmiert. Betroffen ist je ein Werbeaufsteller der CDU und der SPD. „Das ist kein ,Dummer-Jungen-Streich’, sondern Sachbeschädigung“, erklärte Carola Westerheide, zuständig für den CDU-Wahlkampf in Dormagen. Gemeinsam mit ihrem SPD-Kollegen Martin Voigt war sie sich einig, „beim allerersten Mal auf eine Anzeige zu verzichten“. „Aber wenn sich das wiederholen sollte, werden wir Anzeige erstatten müssen.“

Auf dem SPD-Großplakat im Feld in Hackenbroich stand mit schwarzer Schrift auf aufgesprühtem weißen Grund „LGD #103“. Das soll sich auf das Leibniz-Gymnasium Dormagen – und einen überschulischen Gemeinschaftsraum 103 beziehen. Auch die Schrift auf dem CDU-Großplakat „Das war’s – Abi ’17“ klingt in Anlehnung an das Leibniz-Abi-Motto „Star Wars“. Das legt die Vermutung nahe, dass es niemand vom Leibniz-Gymnasium, sondern einer anderen Schule war, die wegen der angedrohten harten Gangart der Schulleiter bei „ausufernden Scherzen“ damit die Leibniz-Feiern verhindern wollten.

Martin Voigt betont: „Dass die jungen Menschen ihr Abitur gebührend feiern und auch ein wenig Abgrenzung gegenüber den anderen Schulen zum Ausdruck bringen möchten, ist für uns vollkommen verständlich.“ Aber wenn es in Sachbeschädigung ende, „die vermutlich dann noch die Absicht hat, einer anderen Schule die Abiturfeierlichkeiten zu vermiesen, ist die Grenze des guten Geschmacks überschritten.“

„Wir haben nicht nur mit Leibniz-Schulleiter Herbert Kremer gesprochen, sondern auch die anderen Schulleiter angeschrieben und um Gespräche mit ihren Schülern gebeten, damit diese Beschädigung nicht noch einmal passiert“, erklärte Westerheide. cw-