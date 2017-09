Dormagen/Neuss. In der Vorsaison waren die Duelle zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem Neusser HV in der A-Jugend-Bundesliga eine klare Sache. Auf dem Weg zu Platz zwei in der West-Staffel räumten die Dormagener Handballer den Neuling aus Neuss auswärts mit 41:17 und zu Hause mit 34:19 vom Feld. „Das kann man aber nicht mehr miteinander vergleichen“, sagt TSV-Pressesprecher Detlev Zenk.

Schließlich wird heute (16.30 Uhr) im Lokalduell unter dem Namen HSG Neuss/Düsseldorf in der Neusser Hammfeldhalle ein runderneuertes Team auf dem Feld stehen, vor dem TSV-Trainer Jamal Naji höchsten Respekt hat: „Die HSG verfügt über starke Individualspieler, ist vor allem über die schnelle Mitte sehr gefährlich und zeigt einen guten Kampfgeist. Es erwartet uns ganz klar ein starker Gegner.“

Dass der TSV aber ebenfalls ganz oben mithalten kann, stellte er beim zumindest in dieser Höhe überraschenden 29:22-Erfolg über Minden unter Beweis. „Wenn es uns gelingt, in Neuss die gleichen Abwehrqualitäten wie gegen Minden an den Tag zu legen, haben wir eine Chance“, glaubt Naji.

Der Vikings-Nachwuchs ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet. Entsprechend zufrieden ist Trainer Patrick Luig bislang. „Wichtig wird sein, die Dormagener mit viel Bewegung und Tempo auszuhebeln. Das wird der erste richtige Prüfstein für uns", sagt er.