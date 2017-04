Vizeweltmeister fährt beim Rennen in Kaarst

Lucas Liß ist ebenso beim „Spurt in den Mai“ dabei wie Lokalmatador Nils Schomber.

Büttgen. Totgesagte leben länger: Nachdem mancher in den vergangenen Jahren schon das Ende der Radsport-Traditionsveranstaltung heraufdämmern sah, meldet sich der „Spurt in den Mai“ bei seiner 38. Auflage auf dem Holzoval des Büttgener Sportforums an der Olympiastraße kraftvoll zurück. Das liegt auch, aber nicht nur daran, dass Nils Schomber am 30. April seiner „Heimatbahn“ einen Besuch abstattet. „Dass Nils wieder bei uns fährt, freut mich sehr“, sagt Friedhelm Kirchhartz.

Am Tag darauf findet der Straßenradrenntag statt

Nicht nur wegen der Verpflichtung des in den Rennfarben des VfR Büttgen groß gewordenen Lokalmatadors aus Grevenbroich spricht der Gesamtleiter der Büttgener Radsporttage seinem Sportlichen Leiter Andreas Beikirch ein hohes Lob aus. „Er hat bei der Zusammenstellung des Fahrerfeldes ganze Arbeit geleistet“, sagt Kirchhartz.

Diese Zusammenstellung wurde im Nachhinein noch dadurch aufgewertet, dass Lucas Liß in der vergangenen Woche die Silbermedaille im Scratch bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Hongkong holte. Er geht beim „Spurt in den Mai“ als Titelverteidiger an den Start, allerdings mit einem anderen Partner als 2016. Denn Liß bestreitet das Zweier-Mannschaftsfahren nach Art eines Sechstagerennens, das von 19 bis etwa 22.15 Uhr stattfindet, zusammen mit Leif Lampater – und dürfte mit dem neunfachen Sechstagesieger zum Kreis der Top-Favoriten um den Sieg im „Großen Preis der Sparkasse Neuss“ zählen.

Aber nur zum Kreis. Denn zwei andere Duos sind keinesfalls schwächer einzuschätzen: zum einen Andreas Müller – er gewann in Büttgen bereits dreimal, zuletzt 2016 mit Liß – und Marcel Kalz, zum anderen Schomber und Henning Bommel, die beide in Rio de Janeiro mit neuem deutschen Rekord Olympia-Fünfte mit dem Bahnvierer wurden. Für Schomber, der auf die WM in Hongkong verzichtete, ist es das erste Bahnrennen seit Rio.

Am 1. Mai findet in Büttgen dann der Straßenradrenntag statt. Der erste von elf Starts erfolgt um 9.30 Uhr, der letzte um 17.40 Uhr. Das Eliterennen der Männer über 72 Kilometer beginnt um 15.10 Uhr. Start und Ziel des 900 Meter langen Rundkurses ist auf der Pampusstraße. -vk