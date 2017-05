Neuss. Ein vier Jahre alter Junge ist im Rheinparkcenter von einem bislang unbekannten Mann offenbar unsittlich berührt worden. Die Tat ereignete sich am Dienstag, 2. Mai, gegen 16.30 Uhr. Das teilte die Polizei gestern mit. Die Mutter des Jungen war mit zwei Söhnen in dem Einkaufszentrum unterwegs. Als sie mit dem älteren Sohn in einem Schuhgeschäft in der ersten Etage Schuhe anprobierte, hielt sich der Vierjährige im Geschäft in ihrer Nähe auf.

Videomaterial wird noch ausgewertet

Beim Verlassen des Schuhladens schilderte er seiner Mutter, dass er von einem Unbekannten in dem Geschäft angefasst und unsittlich berührt worden sei. Bei einer eigenen Suche nach dem Unbekannten wurde der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei noch in einem Buchladen im zweiten Obergeschoss gesehen. Dort verliert sich jedoch seine Spur.

Noch am frühen Dienstagabend informierte die Mutter die Polizei, die unverzüglich die Ermittlungen aufnahm. Bisher durchgeführte Maßnahmen der Kriminalpolizei führten jedoch nicht zur Identifizierung des Verdächtigen. In den vergangenen Tagen erfolgten Vernehmungen sowie Anhörungen der Betroffenen durch speziell geschulte Kriminalbeamte. Die Auswertung der Videoüberwachung des Einkaufszentrums ist ein weiterer Schwerpunkt der Ermittler. Um eine höhere Bildqualität zu erreichen, arbeiten sie derzeit mit Unterstützung des Landeskriminalamts an einer technischen Aufbereitung der Aufzeichnungen.

Die Polizei sucht zudem Zeugen, die Angaben zum Verdächtigen machen können. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 60 bis 70 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter groß, graue – fast weiße – zurückgekämmte Haare. Er sprach Deutsch und machte einen „ordentlichen“ Eindruck. Er trug vermutlich eine graue/helle Hose sowie eine braune Blousonjacke.

Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Neuss unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegen. Red