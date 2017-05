Fußball-Landesligist besiegt den VdS Nievenheim am letzten Spieltag.

Rhein-Kreis. „Es ist eine Zentnerlast, die mir vom Herzen fällt“, war Georg Krahwinkel, Trainer des VfL Jüchen/Garzweiler, nach der Partie gegen den VdS Nievenheim sichtlich mitgenommen. Der Abstiegskampf der vergangenen Wochen hat Spuren beim Fußballlehrer hinterlassen. So schob er direkt hinterher: „Jetzt ist es genug. Für mich war es das letzte Spiel.“ Doch all die Arbeit hat sich ausgezahlt: Durch den 2:1 (1:1)-Erfolg sicherte sich Jüchen den Klassenerhalt in der Landesliga. Stattdessen muss der VfL Benrath in die Relegation.

Mindestens vier Vereine aus dem Rhein-Kreis in der Landesliga

Die Jüchener warfen sich in jeden Zweikampf, liefen den ein oder anderen Kilometer mehr als der Gegner und zeigten puren Willen, die Liga zu halten. So kauften sie Nievenheim den Schneid ab. Hinzu kam immer wieder ein Spielzug, den Jüchen seit Jahren praktiziert: Lange Bälle auf Danny Hepner, der zwischen Abwehr und Mittelfeld die Räume anläuft und dann die nachrückenden Spieler in Szene setzt. Das ist kein Geheimnis, doch der enttäuschende VdS kam damit nicht klar. „Das was wir gespielt haben, war eine Frechheit“, war Trainer Thomas Bahr nach der Partie richtig sauer.

Nach zwölf Minuten erzielte Thorben Schmitt das 1:0 vor 175 Zuschauern. In der Folge vergab der VfL mehrere Chancen, so dass Nievenheim überraschend zum Ausgleich kam: Ein Freistoß aus dem Halbfeld von Sebastian Schweers ging an Freund und Feind vorbei ins Tor (38.). Im zweiten Spielabschnitt boten die Mannschaften Stückwerk – bis zur 83. Minute. Dann spielte Dennis Heimanns einen Doppelpass mit Danny Hepner und schloss überlegt zum 2:1 ab. Eine brenzlige Situation galt es noch zu überstehen, dann war der Klassenerhalt aufgrund der Benrather Niederlage perfekt.

Neben Jüchen und Nievenheim spielen in der kommenden Saison der TSV Meerbusch und der SC Kapellen aus dem Rhein-Kreis Neuss in der Landesliga. Der SV Uedesheim kann noch in der Relegation den Aufstieg schaffen.