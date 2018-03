Leah Günther wandelt sich bei Veranstaltungen in ihre Lieblingshelden.

Neuss. Leah Günther fällt gerne auf. Am liebsten schafft die 21-jährige Neusserin dies durch Schminke und ein ausgefallenes Kostüm. Sie experimentiert mit Farben und Produkten, versucht gerne Neues und schlüpft so in die Rolle einer ihrer Helden.

Schon seit vielen Jahren ist das Nähen eine ihrer größten Leidenschaften. Nachdem Leahs Mutter ihr 2011 auf einer kleinen Nähmaschine die ersten Schritte gezeigt hatte, begann sie, viel mit Hand zu sticken, schaute sich Youtube Videos dazu an und schaffte mit der Zeit immer größere selbst designte Kleidungsstücke. Auf das sogenannte Cosplaying, bei dem man sich wie sein Lieblingscharakter aus Comics, Mangas oder Videospielen verkleidet, kam Leah dann 2012.

Eine Freundin habe sie damals auf die Idee gebracht, Kostüme ihrer Lieblingsfiguren zu nähen. Sie erzählte ihr vom Japan-Tag, der einmal im Jahr in Düsseldorf stattfindet. Dort kommen Manga- und Comic-Fans zusammen, um in Gestalt ihrer Helden die japanische Kultur zu feiern.

Wichtig ist, dass das Kostüm nah an den Originalcharakter herankommt

Leah nähte für sich und zwei Freundinnen ein Sailor-Moon-Kostüm und das positive Feedback ermutigte sie, immer mehr zu kreieren. Mittlerweile geht sie auf verschiedene Conventions in ganz Deutschland, um dort ihre Kostüme zu präsentieren und auch an Wettbewerben teilzunehmen. Für die 21-Jährige zählt über das Kostümieren hinaus aber vor allem der Kontakt zu anderen Menschen. „Im Kostüm kann ich viel einfacher auf Leute zugehen. Es ist schön, sich auszutauschen und über das gemeinsame Hobby jemanden kennenzulernen“, sagt sie.

Ein bis zwei Stunden braucht Günther, um sich wie ihr Held zu schminken. Das macht sie dann manchmal auch vor laufender Kamera, um ihren Zuschauern auf ihrem Youtube-Kanal „loony_leah_“ die Schritte ihrer Verwandlung zu zeigen. Für die Herstellung eines Kostüms benötigt sie mehrere Wochen. Nicht täglich arbeitet sie daran, aber immer, wenn sie Zeit findet. Für die Neusserin ist es wichtig, dass das Kostüm nah an den Originalcharakter herankommt und sie alles selbst macht. Viele Cosplayer kaufen ein fertiges Kostüm, doch das kommt für sie nicht in Frage.

Daneben studiert die 21-Jährige Modedesign in Düsseldorf. Das Nähen will sie auch zu ihrem Beruf machen.