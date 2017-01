VdS Nievenheim sichert sich zum dritten Mal den Titel in der Halle

Der Fußball-Landesligist gewinnt das Finale der Kreismeisterschaft vor mehr als 500 Zuschauern mit 2:1 gegen den SV Uedesheim.

Rhein-Kreis. Nach zwei Jahren ohne Endrundenteilnahme hat Fußball-Landesligist VdS Nievenheim bei der 29. Auflage der Kreishallenmeisterschaft seinen dritten Titel nach 2011 und 2014 eingefahren. „Ich weiß genau, dass die Jungs da sind, wenn es hart auf hart kommt. Im Ernstfall kann man immer auf uns zählen“, sagte Co-Trainer Sinan Muslu, der einen verdienten 2:1-Finalsieg gegen den Bezirksligisten SV Uedesheim sah. Der Vertreter seines verhinderten Cheftrainers Thomas Bahr war sich sicher: „Wir haben gerade im Endspiel richtig gut gespielt.“

Der Fußballkreisvorsitzende zog ein positives Fazit

So konnte sich in einem engen Endspiel zwar keine Mannschaft zwingende Vorteile erspielen, gerade die Nievenheimer Defensive stand aber besser und ließ so nur wenige Möglichkeiten für den SVÜ zu. In der fünften Minute setzte sich VdS-Stürmer Alexander Hauptmann auf der rechten Seite durch und traf mit seinem harten Schuss die Bande, Simon Kozany stand goldrichtig und verwandelte den Abpraller zur Führung.

Nachdem für Uedesheim Samir Saysay die beste Ausgleichchance nicht genutzt hatte (13.), war es eine gelungene Einzelaktion von Turnier-Torschützenkönig Kozany, die das 2:0 für Nievenheim brachte. „Da hat Simon seine ganze Klasse ausgespielt“, fand Trainer Muslu. Das Anschlusstor von Lukasz Koziatek fiel 38 Sekunden vor der Schlusssirene und damit zu spät für Uedesheim.

In der Vorrunde hatte sich in Gruppe A der SVÜ (6 Punkte/10:4 Tore) vor dem A-Ligisten DJK Hoisten (6/9:7), dem Bezirksligisten FC Delhoven (6/10:9) und dem A-Ligisten SVG Grevenbroich (0/3:12) durchgesetzt. Nievenheim (6/11:7) gewann die Gruppe B vor dem Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler (6/8:7), dem Bezirksligisten SV Bedburdyck/Gierath (6/5:4) und dem Bezirksligisten FC Delhoven (0/5:11). Im Halbfinale setzte sich VdS mit 5:0 gegen Hoisten durch, Uedesheim bezwang den überlegenen Titelverteidiger Jüchen mit 6:5 nach Neunmeterschießen. Hoisten sicherte sich im Neunmeterschießen den dritten Platz.

Der Fußballkreisvorsitzende Dirk Gärtner zog bei der ersten Hallenmeisterschaft unter seiner Regie ein positives Fazit der mit mehr als 500 Zuschauern ausverkauften Veranstaltung in Gustorf. „Wir haben sehr gute Rückmeldungen aus dem Publikum erhalten und mussten sogar Leute wegschicken, weil es keine Karten mehr gab“, sagte Gärtner. Die Rückkehr aus Dormagen bewertete er als richtigen Schritt: „Wir wollten und müssen moderner werden. Ich glaube, dass das heute ein guter erster Schritt in die richtige Richtung war.“