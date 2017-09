Fußball-Landesligist unterliegt Union Nettetal mit 1:4. Der TSV Meerbusch und der SC Kapellen feiern Erfolge.

Rhein-Kreis. Der TSV Meerbusch hat sich mit einem klaren 4:0-Erfolg beim ASV Mettmann im oberen Tabellenbereich der Fußball-Landesliga festgesetzt. Während auch der TSV II und SC Kapellen gewannen, verloren VdS Nievenheim und VfL Jüchen-Garzweiler.

VdS Nievenheim – U. Nettetal 1:4

Beim VdS nehmen die schlechten Nachrichten kein Ende. Bei der 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den Tabellenführer SC Union Nettetal standen Co-Trainer Thomas Boldt gerade einmal elf Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung. Mit der Leistung war er dennoch zufrieden. „Es war ein Spiel zweier Mannschaften, die auf Augenhöhe agiert haben. Das Problem ist einfach, dass wir aktuell die Seuche haben und die erste hundertprozentige Chance durch Ken Akiyama nicht nutzen. Nettetal hat unsere Fehler dann eiskalt bestraft“, sagte Boldt.

Den ersten dieser Fehler machte Nils Dübbert, der in der 35. Minute eine lange Freistoßflanke nicht richtig klärte. Nettetals Tobias Gorgs stellte auf 1:0. Nachdem Lucas Reinert kurz vor der Pause auf 2:0 erhöht hatte, entschied Michael Enger (50.) die Partie. In Überzahl – Gästetorwart Simon Gerdts sah Rot (63.) – gelang dem VdS durch Kevin Scholz per Elfmeter nur noch das zwischenzeitliche 1:3 (65.). Reinert erzielte den Endstand (81.). „Ich kann der Mannschaft erneut keinen Vorwurf machen. Wir haben alles reingeschmissen, schenken die Tore aber zu leicht her“, sagte Boldt.

ASV Mettmann – TSV Meerbusch 0:4

Beim ungefährdeten 4:0 (2:0)- Erfolg demonstrierten die Schützlinge von Trainer Toni Molina ihre aktuell beachtliche Form. „Es läuft immer besser, das Team hat sich prima entwickelt“, sagte der TSV-Coach. Den Torreigen eröffnete Kevin Dauser, der nach Vorarbeit von Stephan Wanneck mit einem Schuss von der Strafraumgrenze seinen siebten Saisontreffer erzielte (7.). Das 2:0 markierte Wanneck (35.). Für die Treffer zum 3:0 (67.) und 4:0 (84.) sorgte Boran Sezen, der in dieser Saison noch nicht getroffen hatte. „Für ihn freut mich das besonders“, sagte Molina: „Er ist ein feiner Junge, aber bislang war er immer ein bisschen hinten dran gewesen.“

TSV Meerbusch II – VfL Benrath 3:1

Die TSV-Reserve fuhr die ersten drei Punkte ein. Nach dem 0:0 zur Pause erzielte Daniel Klinger die Führung (49.). Den Ausgleich durch den Benrather Sven van Beuningen (55.) beantwortete der TSV mit dem Treffer von Yasin Bas zum 2:1 (59.). Yannick Platte machte per Foulelfmeter zum 3:1 alles klar (80.).