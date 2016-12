Neuss Van brennt komplett aus

Neuss. Am Mittwoch kam es gegen 17.30 Uhr auf der Gladbacher Straße in der Nähe einer dortigen Tankstelle zu einem Fahrzeugbrand. Der Van geriet vermutlich infolge eines technischen Defektes in Brand und brannte vollständig aus.

Verletzt wurde niemand. Durch die Hitze entstand an den Fassaden und Fenstern zweier angrenzender Häuser Schaden. Während des Unfalls wurde die Gladbacher Straße gesperrt.