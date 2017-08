Charles Marquardt bleibt doch in New York. Dafür verpflichtet der Regionalligist Gerrell Martin.

Grevenbroich. Das gab’s bei den NEW’ Elephants auch noch nicht. Bereits vor dem ersten Sprungball war der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich dazu gezwungen, seinen US-Import auszutauschen. Für Charles Marquardt ist Gerrell Martin gekommen. Eine Aktion, die selbst den ansonsten so coolen Manager Hartmut Oehmen Nerven kostete. „Das ist einer der krassesten Transfers, den ich je erlebt habe.“

Trainer Hartmut Oehmen nach Absage am Telefon stinksauer

Dabei schien alles wunderbar geregelt: Marquardt, den Oehmen in New York persönlich auf Herz und Nieren geprüft hatte, sollte mit den aus dem nahen Wilmington (Delaware) stammenden Zwillingen Marcus und Malcolm Delpeche im Flieger sitzen. Doch rund 40 Minuten vor dem Abflug erreichte Oehmen die Nachricht, dass sein bereits im Mai verpflichteter Aufbauspieler nicht am Check-in-Schalter erschienen war. Um 23.10 Uhr deutscher Zeit hatte er den 22-Jährigen dann am Telefon. „Als er mir sagte, dass er sich die Sache doch anders überlegt habe, bin ich erstmal für eine Viertelstunde laut fluchend durch die Wohnung gerannt“, verrät Oehmen. Was den inzwischen von einem Agenten vertretenen US-Boy zu seinem Rückzieher bewogen haben könnte, ist ihm immer noch schleierhaft. Noch einen Tag vor dem geplanten Abflug habe er mit seinen nun doch nicht zukünftigen Teamkollegen Farid Sadek und Simon Bennett gechattet. Uns aus einem langeren Brief seiner Mutter wisse er außerdem, „dass die Koffer schon gepackt waren“. Immerhin hat Marquardt die Kosten für das nicht genutzte Flugticket übernommen.

Als der erste Ärger verraucht war, machte sich Oehmen ans Werk. Noch in der Nacht verpflichtete er in Gerrell Martin einen neuen Profi aus Übersee. „Bis 4 Uhr am Morgen war das Ding durch.“ Der 24-Jährige, in der abgelaufenen Saison für den Regionalliga-Vizemeister UBC Münster im Einsatz, hatte schon vor der Saison auf der Kandidatenliste der Elephants gestanden. Inzwischen ist sein neuer Coach sogar der festen Überzeugung, „dass wir uns mit ihm letztlich verbessert haben. Er ist megafit, sein Ballhandling top und er verteidigt herausragend. Er ist in der New Yorker Bronx aufgewachsen und weiß, seine Ellenbogen einzusetzen.“