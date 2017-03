Unicef-Siegel: Geld, das woanders fehlt?

Stadt will 240 000 Euro für Gütesiegel ausgeben. Das darf hinterfragt werden.

Dormagen. Am kommenden Donnerstag stehen die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses vor einer schwierigen Aufgabe. Sie sollen über den Vorschlag der Verwaltung befinden, dass sich die Stadt um das Unicef-Gütesiegel „Kinderfreundliche Kommune“ bewirbt. Für einen Zeitraum von vier Jahren würde das die Stadt etwa 240 000 Euro kosten – darin stecken Verfahrenskosten (viermal 10 000 Euro) sowie eine Stelle, die neu geschaffen werden müsste (viermal grob geschätzte 50 000 Euro). Viel Geld für ein Signet, mit dem die Stadt werbewirksam nach außen auftreten könnte. Die Verwaltung verspricht sich davon einen Vorteil beim Werben um den Zuzug von jungen Familien.

Stadt hofft auf einen Effekt beim Werben um Zuzug junger Familien

So weit, so gut. Der Effekt eines solchen Siegels ist kaum messbar. Natürlich kann es an der Stadt Interessierten sofort ins Auge springen, wenn diese auf der städtischen Homepage surfen. Die Auszeichnung „Kinderfreundliche Kommune“ kann auch eine gut sichtbare Ergänzung von Ortsschildern sein. Die Idee an sich klingt verlockend, weil es ein visuelles Sahnehäubchen auf die vielen guten, bislang entwickelten Projekte rund um Kinder sein könnte.

Für die Jugendpolitiker ist es ein Abwägungsprozess. Sie stehen vor wichtigen Fragen: Was aus diesem Projekt kommt konkret bei Kindern und Jugendlichen an, was verbessert sich durch ein Unicef-Siegel? In einem Punkt in dem Aktionsplan nennt die Stadt ein kommunalpolitisches Praktikum für Jugendliche und ein Jugendparlament. Sind das Einrichtungen und Themen, die den Nerv von Dormagener Jugendlichen treffen?

Vielleicht ziehen die Jugendpolitiker am Donnerstag Vergleiche. Für die Schwimmförderung von Grundschülern werden in jedem Jahr nur 7000 Euro locker gemacht. Für den Bau eines Dirtpark in Horrem, der ein langer Kampf bis zur Umsetzung war, wurden 12 000 Euro aus dem Haushalt freigegeben. Für die Sanierung oder Modernisierung der vielen Spielplätze in der gesamten Stadt stehen jährlich 65 000 Euro zur Verfügung. Welche Antworten würden Politik und Stadt wohl von Zwölf- bis 18-Jährigen auf die Frage erhalten, welche Freizeitmöglichkeiten sie in Dormagen vermissen? Wo können sie sich treffen und aufhalten, außer in (teuren) Eiscafés und Lokalen? Sind sie überhaupt schon einmal gefragt worden? Wer kümmert sich um ihre Belange?

Vielleicht fragen sich die Politiker aber auch, woran Zuzugswillige mit Kindern unterschiedlichen Alters die Attraktivität einer Stadt festmachen? An einem Siegel, einem tollen Spielplatz im Ort oder coolen Treffpunkten für die eigenen Teenager?