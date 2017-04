Unentschieden zu wenig für Meerbusch

TSV spielt in der Fußball-Oberliga 0:0 gegen ebenfalls abstiegsbedrohte Essener.

Nach dem Schlusspfiff wussten die Spieler des TSV Meerbusch nicht so recht, ob sie sich über das letztendlich glückliche 0:0 gegen Schwarz-Weiß Essen freuen oder ob sie den vergebenen zwei Punkten nachtrauern sollten. Tatsächlich waren sie in der ersten Halbzeit das bessere Team gewesen, hatten ihre guten Torchancen aber nicht genutzt. In der zweiten Spielhälfte gerieten sie stark nachlassend nur deshalb nicht auf die Verliererstraße, weil Torwart Andreas Lahn beste Möglichkeiten der Essener entschärfte. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison blieb der TSV ohne Gegentor.

Abstand auf den rettenden Platz 14 beträgt fünf Punkte

Für den TSV ist das Ergebnis zu wenig, um in der Tabelle der Oberliga einen Schritt nach vorne zu machen. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Jeschke hätte mit einem Sieg Anschluss finden können, bleibt so aber Drittletzter. Immerhin rückte sie um einen Punkt näher an die Nichtabstiegsplätze heran, weil die Konkurrenten SC Kapellen und Cronenberger SC verloren. Weiterhin fehlen den Blau-Gelben aber fünf Zähler zum rettenden Ufer.

„Wir werden die Spiele in zwei Wochen gegen Kapellen und in drei Wochen gegen Cronenberg gewinnen müssen, sonst steigen wir ab“, sagt der Sportliche Leiter Horst Riege.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie, drückten die Essener tief in ihre Hälfte. Nach elf Minuten hatte Brian Günther Pech, als er mit einem fulminanten Schuss nur den Innenpfosten traf. Wenig später besaß Meerbuschs schneller Stürmer eine erneute Chance, schoss den Ball aus acht Metern aber knapp am Tor vorbei. Die Arme zum Jubeln hochgerissen hatten Meerbuschs Fans schon, als Kapitän Semir Purisevic in aussichtsreicher Position vor dem ETB-Kasten auftauchte, nach einem Pass von Stefan Galster aber knapp am Ball vorbei rutschte.

Die in der ersten Halbzeit phlegmatischen Gäste kamen wie verwandelt aus der Kabine zurück. Sie beherrschten die Partie fortan. So scheiterte Deniz Hotoglu mit einem spektakulären Schuss an Lahn (61.). Der Keeper konnte sich dann auch noch in der letzten Viertelstunde auszeichnen, als er weitere drei Großchancen der Gäste zu Nichte machte. Die Meerbuscher bekamen nach der Pause keine herausgespielte Torchance mehr, wären durch eine verunglückte Flanke aber beinahe doch noch zum 1:0 gekommen. Stefan Galster war der Ball über den Schuh gerutscht, was zu einem gefährlichen Schuss wurde und nur um wenige Zentimeter das Tor verfehlte (71.).

Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff sah Meerbuschs Mittelfeldspieler Dennis Schmidt wegen wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Und Semir Purisevic erlitt einen Bänderriss.