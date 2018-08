Georg Martin will eine Laterne für den Hamtorplatz stiften.

Neuss. Zum ersten Mal seit Jahren wird das Königsgeschenk der Neusser Schützenmajestät zum Festauftakt nicht fertig sein. Aber die Idee, die Schützenkönig Georg Martin umsetzen will, ist auch speziell – und der Genehmigungsaufwand entsprechend. Der Bürgermeister habe „sein Häkchen dran gemacht“, sagt Martin, der deshalb davon ausgeht, dass es etwas wird mit seiner Laterne für den Hamtorplatz. Dort soll sie nachts das Grenadierdenkmal illuminieren, das 1987 von der Düsseldorfer Bildhauerin Monika Staiger in Bronze gegossen wurde.

Dass zwischen Idee und Ausführung noch eine politische Diskussion – etwa im Kulturausschuss – nötig ist, glaubt Stadt-Pressesprecher Peter Fischer nicht. Aber Georg Martin hat erfahren, dass es genug bürokratische Hürden gibt, an denen solch ein Vorhaben am Ende doch scheitern könnte. Zum Beispiel die Lichtstärke.

Mit dem Hinweis aus dem Rathaus, dass Laternen gewisse Vorgaben zur Ausleuchtung des öffentlichen Raumes erfüllen müssen, „waren alle Laternen, die ich mir ausgesucht hatte, ausgeschlossen“, sagt Martin. Er wollte eine Alt-Berliner Laterne so abwandeln, dass die Leuchte auf dem Laternenpfahl aussieht wie sein – der Handfackel eines Schützen nachempfundener – Königsorden. Statt der ausgewählten Leuchte „Alt-Berlin“ soll er nun auf eine moderne Lampe festgelegt werden, die, so Georg, „auf alt getrimmt wird.“ Aber das wird dr so nicht akzeptieren. Denn der Hamtorplatz sei schon ausgeleuchtet, sein Geschenk mit seinem gelben Licht käme ja nur „on top.“

„Wir haben kein Mitspracherecht mehr.“

Rainer Halm, Vorsitzender des Grenadierkorps

Dass die Laterne nicht zwischen den Figuren des Denkmals sondern abseits stehen soll, wirft nach Fischers Darstellung nicht die Frage nach dem künstlerischen Urheberschutz auf. Die Wirkung des Denkmals bleibe unverändert. Aber es gibt Dinge, die das Tiefbaumanagement wissen will. Etwa, wer für Strom, Reinigung oder Reparaturen aufkommt.

Mit Vertretern des Grenadierkorps, die das Denkmal vor mehr als 30 Jahren gestiftet haben, hat Martin nicht gesprochen. Das müsse er auch nicht, sagt Grenadier-Vorsitzender Rainer Halm. Das Korps hatte seinerzeit das Standbild der Stadt geschenkt. „Wir haben kein Mitspracherecht mehr“, sagt Halm. Aber er fände es schön, wenn das Gespräch mit dem Korps gesucht würde.