Der Mann fasste die Grundschülerin am Handgelenk, doch sie konnte sich entziehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Weckhoven. Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Freitag, 9. Juni, zugetragen hat. Eine Grundschülerin vertraute ihrer Mutter an, dass ihr an jenem Tag, ungefähr um 14 Uhr, an der „Von-Galen-Straße“ etwas widerfahren sei, was sie sehr verunsichert habe. Ein Mann habe sie unvermittelt am Handgelenk gefasst und sie aufgefordert, in einen schwarzen VW Golf zu steigen, der mittig der Fahrbahn stand. Das teilte die Polizei gestern mit.

„Nachrichten von einem verdächtigen Ansprechen gegenüber Kindern verbreiten sich oft schnell, aber mitunter leider auch unsachlich über soziale Netzwerke.“

Mitteilung der Polizei

Das Mädchen entzog sich dem Griff und lief nach Hause. Sie beschrieb den offenbar Unbekannten als etwa 35 Jahre alten Mann mit heller Haut und akzentfreier deutscher Aussprache. Er soll eine hellblaue Jeans, eine graue Strickjacke, eine Sonnenbrille und eine schwarze Mütze getragen haben. Auffällig sei ein Tattoo an der linken Hand in Form eines Totenkopfes gewesen. Zu dem schwarzen VW Golf wusste das Mädchen zu berichten, dass der Wagen eine große Beule – vermutlich einen Unfallschaden – an einer der hinteren Türen gehabt habe.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Mann oder das schwarze Auto mit dem Unfallschaden geben können, sich mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat unter Telefon 02131/3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei geht dem Vorfall nach, bittet aber eindringlich, sachlich mit den Informationen umzugehen und keine unnötige Panik zu verbreiten. „Nachrichten von einem verdächtigen Ansprechen gegenüber Kindern verbreiten sich oft schnell, aber mitunter leider auch unsachlich über soziale Netzwerke und führen in der Folge dazu, dass Kinder und Eltern verunsichert sind und alltägliche Situationen als vermeintlich gefährlich empfinden“, so die Polizei. Red