Neuss-Norf. Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr betrat ein bislang Unbekannter den Imbiss an der Nievenheimer Straße in Norf. Nach Angaben der Polizei forderte er unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld von der Angestellten. Mit der Beute flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet nach dem Räuber mit folgender Beschreibung: männlich, circa 30 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, normale Statur, er sprach deutsch mit vermutlich russischem Akzent, bekleidet war er mit einer braunen Lederjacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Mütze, zudem hatte er einen dunklen Schal vor das Gesicht gebunden.

Hinweise auf den Überfall oder den Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen. red