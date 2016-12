Neuss Unbekannte sprengen Geldautomat in Neuss

Neuss. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten an der Straße "Am Goldberg" gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Nach Angaben von Zeugen flüchteten zwei maskierte Personen gegen 3.10 Uhr in einem dunklen Audi in Richtung Kruppstraße. Unfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit einem Hubschrauber, führten bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

In diesem Jahr wurden in NRW mehr als 130 Geldautomaten gesprengt, das sind rund doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. dpa/red