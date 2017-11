Neuss-Hoisten. In der Nacht zu Donnerstag ist ein Geldautomaten in der Sparkasse an der Straße "Am Nierholz" zur Detonation gebracht worden.

Parallel dazu erhielt die Polizei über mehrere Anrufer Kenntnis vom Vorfall, teilte ein Spreche am Donnerstag mit. Nach der Sprengung des Automaten - gegen 4 Uhr - konnten die Täter unerkannt flüchten. Sie erbeuteten eine Bargeldsumme in bislang unbekannter Höhe. Die Täter sollen den Automaten vermutlich mit Gas zur Explosion gebracht haben.

Nach Angaben von Zeugen entfernten sich kurz nach der Tat zwei verdächtige Personen auf einem Motorrad in Richtung Weckhoven. Weitere Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das benutzte Fluchtfahrzeug liegen momentan noch nicht vor. Bei der Explosion wurde niemand verletzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht haben, werden gebeten die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren. red