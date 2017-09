Neuss. Die Organisatoren des Hansefestes rechnen bei gutem Wetter für das Wochenende mit einer bis zu sechsstelligen Besucherzahl. Doch das zweitgrößte Fest auf Neusser Boden hat auch Auswirkungen auf den Öffentlichen Nahverkehr. Aufgrund von Aufbauarbeiten im Innenstadtbereich müssen die Stadtwerke-Buslinien ab morgen, 18 Uhr, eine Umleitung fahren. Sie gilt einschließlich bis Sonntagabend. Davon betroffen sind die Linien 841, 842, 843, 844, 848, 849, 851, 852 und 854 sowie die Rheinbahnlinien 828 und 830.

In Richtung Neusser Süden wird ab der Haltestelle „Neuss Hauptbahnhof“ eine Umleitung über die Düsseldorfer Straße, Rheintorstraße, Batteriestraße bis zur Haltestelle „Landestheater“ eingerichtet. In Richtung Neusser Norden wird ab der Haltestelle „Landestheater“ eine Umleitung über Am Kehlturm, Batteriestraße, Düsseldorfer Straße bis zum Haltepunkt „Neuss Hauptbahnhof“ eingerichtet. Die Zentrums-Haltestellen Zolltor, Neustraße, Niedertor, Schwannstraße, Hauptbahnhof, Bahnsteig 2, 3 und 4, sowie Hermannsplatz auf der Kapitelstraße, Glockhammer und Neuss-Markt können nicht angefahren werden.

Für die Linien 842 und 849 wird Richtung Neusser Süden eine Ersatzhaltestelle auf der Gielenstraße in Höhe Pit-Stop eingerichtet. In Richtung Lukaskrankenhaus gibt es für die beiden Linien einen Ersatzhaltepunkt vor dem Fahrradständer am Hauptbahnhof. Die Straßenbahnlinie 709 endet und beginnt während der Sperrung an der Haltestelle Stadthalle/Museum. Weitere Infos im Internet unter www.stadtwerke-neuss.de. Red