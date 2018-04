Neuss. Nach einem Raub auf eine Spielhalle in der Neusser Innenstadt sucht die Polizei mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Laut Polizeiangaben wurde am 19.03. eine Spielhalle an der Oberstraße überfallen. Kurz vor Schließung des Betriebes betrat ein Mann mit einem Messer in der Hand das Casino und verlangte von einem Mitarbeiter Bargeld, teilten die Beamten mit. Die Beute habe er in einer mitgebrachten schwarzen Tragetasche verstaut. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen. red