Neuss. Nach einem Raub auf eine Spielhalle in der Neusser Innenstadt hat die Polizei mit dem Bild einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Nur Stunden später meldet sich der Gesuchte. Laut Polizeiangaben bestreitet er aber, die Tat begangen zu haben.

Am 19.03. ist eine Spielhalle an der Oberstraße überfallen worden. Kurz vor Schließung des Betriebes betrat laut Angaben der Polizei ein Mann mit einem Messer in der Hand das Casino und verlangte von einem Mitarbeiter Bargeld. red