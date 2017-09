Dormagen. Stammzell-Spender und Helfer für die Typisierungsaktion werden in Dormagen gesucht. Zu einer Hilfsaktion für den kleinen Bennett, der an Leukämie erkrankt ist und wie andere Kranke auf Knochenmarkspender angewiesen ist, hat Bürgermeister Erik Lierenfeld für den Michaelismarkt aufgerufen: Am Sonntag, 1. Oktober, von 10 bis 17 Uhr startet im Großen Trausaal des Historischen Rathauses eine Typisierungsaktion in Zusammenarbeit mit dem Knochenmarkspenderzentrum der Universitätsklinik Düsseldorf. Jeder Gesunde von 18 bis 55 Jahren kann sich dort mit einem einfachen Abstrich per Wattestäbchen im Mundraum registrieren lassen.

Um die Daten der Typisierten aufzunehmen, werden für den 1. Oktober noch Helfer benötigt. Darauf macht Stefan Schillings, Kassierer der Schützenbruderschaft Nievenheim, aufmerksam: „Die Bürgerstiftung Dormagen braucht hier unsere Hilfe. Es werden circa zehn Helfer zum Schreiben der Registrierungsdaten benötigt“, schreibt er an die Schützen. Da Gruppen mit anderen Helfern gebildet werden, schätzt er den Einsatz für jeden Einzelnen auf etwa zwei bis drei Stunden. Wer helfen möchte, kann sich an Schillings oder die Bürgerstiftung wenden.

„Erfreulich ist auch die Initiative einiger Musiker aus der Gruppe ‚Musik aus Dormagen‘ um Manfred Perle, Norbert Prömpler und Marcus Mittelstaedt“, sagt Lierenfeld, der die Schirmherrschaft der Typisierungsaktion übernommen hat. Kleine Bandgruppen werden am 1. Oktober auf dem Michaelismarkt spielen und für die Aktion werben. cw-