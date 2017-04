TVK sichert sich den Klassenerhalt

Handball-Drittligist besiegt Langenfeld. Auch Bayer gewinnt.

Korschenbroich/Dormagen. Der TV Korschenbroich hat es geschafft: Zwei Spieltage vor Saisonende sicherte sich die Mannschaft von Trainer Ronny Rogawska den Verbleib in der Dritten Handball-Liga. Die Korschenbroicher taten sich gegen die Gäste aus Langenfeld lange schwer, gingen erst vier Minuten vor Abpfiff in Führung und besiegten die SG letztlich knapp mit 28:27 (15:16).

„Ich bin glücklich, dass wir unser Minimalziel erreicht haben“, sagte Rogawska nach dem Spiel erleichtert: „Jetzt ist der Klassenerhalt gesichert und wir haben endlich keinen Druck mehr.“

Den Spielverlauf hatte er sich allerdings anders vorgestellt. Lange Zeit waren die Langenfelder die spielbestimmende Mannschaft und verteidigten ihren knappen Vorsprung bis in die Schlussphase. „Im Angriff waren wir zu statisch und in der Abwehr oft zu passiv, um die Torhüter ausreichend zu unterstützen“, kritisierte der TVK-Coach: „Es war so schwer, wie wir erwartet hatten.“

Bayer Dormagen hat seine Erfolgsserie derweil ausgebaut. Der 32:27 (14:12)-Sieg vor 842 Zuschauern über die Ahlener SG war das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage (acht Siege, zwei Remis). Dabei lief es für den TSV zunächst nicht rund. Nach einem 5:9-Rückstand glich Pascal Noll, der sich kurz darauf am Bein verletzte, zum 10:10 aus. Lukas Stutzke und Patrick Hüter brachten den TSV bis zur Pause mit 14:12 in Führung.

Nachdem ASG-Trainer Sascha Bertow die Taktik geändert und einen siebten Feldspieler gebracht hatte, glichen die Gäste von 13:17 auf 17:17 aus. Danach stellte sich die Dormagener Deckung jedoch besser auf diese Variante ein. Der TSV gewann schließlich verdient. sr/-vk