TSV reist als Favorit nach Langenfeld

Der Handball-Drittligist aus Dormagen spielt heute um 17.30 Uhr beim Aufsteiger.

Dormagen. Max Bettin hatte gleich zwei Erfolgserlebnisse innerhalb von fünf Tagen: Am Freitag vor einer Woche erzielte der Halblinke des TSV Bayer Dormagen zehn Tore beim 28:28-Unentschieden, das der Handball-Drittligist dem Tabellenzweiten Eintracht Hagen abtrotzte. Und am Mittwoch traf der 22-Jährige zweimal für den Bergischen HC, für den er ein Zweitspielrecht besitzt, und hatte somit Anteil am 29:28-Überraschungssieg des Erstliga-Schlusslichts bei den Füchsen Berlin.

Im Hinspiel entschied Bayer die Partie schon in der ersten Halbzeit

Geht es nach seinem Trainer, darf Bettins Erfolgsserie heute fortgesetzt werden. „Wir wollen unsere Mini-Serie ausbauen“, sagt Alexander Koke mit Blick auf das Dormagener Gastspiel beim Aufsteiger SG Langenfeld, das um 17.30 Uhr in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums angepfiffen wird.

Für einen Selbstläufer hält Koke die Partie beim Liga-Neuling freilich nicht. „Da herrscht eine sehr emotionale Heimspielatmosphäre. Und die werden um jeden Punkt für den Klassenerhalt erbittert kämpfen“, sagt der 37-Jährige. Das taten die Langenfelder zuletzt durchaus erfolgreich: Aus den jüngsten vier Spielen holten sie dank Siegen gegen Krefeld, Lemgo II und Volmetal sechs Punkte. Trotzdem sagt SGL-Trainer Denis Werkmeister: „Dormagen hat eine starke Mannschaft, wir sind wieder krasser Außenseiter.“

Auf jeden Fall, weiß Werkmeister, dürften seine Schützlinge nicht den Fehler aus dem Hinspiel wiederholen: „Da sind wir ins offene Messer gelaufen.“ Die Dormagener führten nach 29 Minuten bereits mit 18:8, stellten aber danach das geordnete Handballspielen weitgehend ein und gewannen „nur“ mit 36:26. Koke hat die Partie noch einmal genau studiert: „Das ist bei den Jungs alles reine Kopfsache. Die Favoritenrolle oder eine klare Führung hemmen sie eher, als dass sie sie beflügeln“, sagt er.