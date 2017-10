Fußball-Landesliga: Meerbusch will Rang eins beim Rather SV verteidigen. In Kapellen ist ein bekanntes Gesicht zurück auf der Trainerbank.

Rhein-Kreis. Das ist ein ganz neues Gefühl für die Kicker des TSV Meerbusch: Durch den 3:2-Sieg gegen Union Nettetal kletterten sie zuletzt an die Tabellenspitze der Fußball-Landesliga und schlüpften damit in die Rolle des Gejagten. „Wir müssen lernen damit umzugehen, dass gegen uns als Tabellenführer nun alle besonders motiviert sind“, sagt Horst Riege vor dem Duell beim Rather SV (Sonntag, 15 Uhr). Der Team-Manager ist zuversichtlich, dass es dem Team gelingt. „Die Jungs haben richtig Bock auf den Erfolg, sie sind richtig heiß, den bislang so erfolgreichen Weg weiterzugehen.“

TSV Meerbusch strotzt aktuell vor Selbstvertrauen

Diese Stimmung machte Riege auch am Dienstag aus, als die Meerbuscher geschlossen das Pokalspiel der Fortuna gegen Gladbach besuchten. „Es ist zu spüren, dass wir Selbstbewusstsein haben, uns Selbstüberschätzung aber völlig fern liegt.“ Und so fährt der TSV voller Demut zum Rather SV, der vor allem auf eigenem Platz jedes Team der Liga schlagen kann. „Der RSV ist eine Wundertüte, er kann an einem Tag bärenstark auftreten, an einem anderen Tag schwach“, sagt Riege. Bis auf Kevin Dauser sind beim TSV alle Mann an Bord. Das Fehlen ihres Torjägers, der an einem Muskelfaserriss laboriert und mehrere Wochen ausfällt, schmerzt die Meerbuscher.

Wenn der SC Kapellen morgen (15 Uhr) bei den VSF Amern antritt, wird ein alter Bekannter wieder den schwarz-gelben Trainingsanzug überziehen: Wolfgang Brück steht vor seinem Pflichtspiel-Comeback als Co-Trainer beim SCK. „Wir standen ständig im Kontakt und haben uns über die Gegner ausgetauscht. Nachdem er uns vergangene Woche signalisiert hat, dass er als Co-Trainer beim 1. FC Mönchengladbach zurücktreten wird, haben wir ihn genervt, dass er doch wieder bei uns einsteigen soll“, sagt Kapellens Coach Oliver Seibert. Dies wurde notwendig, da der bisherige Co-Trainer Cengiz Yavuz den Job aus zeitlichen Gründen nicht mehr machen konnte.

Der SC Kapellen stellt sich morgen auf ein hartes Stück Arbeit ein. Amern ist nicht gerade als eine Mannschaft bekannt, die gepflegtes Kurzpassspiel zelebriert. Vielmehr werden wohl Luftkämpfe und Zweikampfhärte gefordert sein. „Der Gegner weiß genau, was er will. Wir hätten einen Vorteil, wenn uns ein schnelles Tor gelingt. Ansonsten wird es wahrscheinlich ein ähnliches Spiel wie gegen Meerbusch II“, blickt Seibert voraus.