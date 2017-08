Am zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga gewann der TSV gegen seine eigene Reserve 4:1, die Nievenheimer gar 6:0 beim 1. FC Viersen. Der SC Kapellen freut sich über ein 1:1 gegen den SC Velbert.

Rhein-Kreis. Wenn der SC Velbert in dieser Landesliga wirklich – wie von den meisten Trainern angenommen – das Maß aller Dinge sein soll, dann hat der SC Kapellen jetzt die Gewissheit: Der Oberliga-Absteiger kann in dieser Saison mit den Favoriten mithalten. In einem guten Spiel trennten sich die beiden Mannschaften mit 1:1 (1:0).

Der SC Velbert präsentierte sich dabei als erwartet schwerer Brocken. Die SCK-Abwehr um den ganz starken Marcel Koch hatte alle Mühe, den Flankenhagel auf Stürmer Robin Hilger (84 Tore in den letzten drei Jahren) zu unterbinden. „Und selbst wenn man die 30 Tore von Hilger in der letzten Saison abzieht, hat der Rest der Mannschaft ja immer noch 65 Tore gemacht. Das ist schon eine unfassbare Offensivpower bei denen“, fand SCK-Trainer Oliver Seibert, der seiner Mannschaft ein Kompliment machte: „Wir hatten das über weite Strecken sehr gut im Griff.“

Wobei die frühe Führung für Kapellen, das sich im Spielaufbau bis dahin sehr schwer tat, glücklich fiel: Ein langer Freistoß von Robert Wilschrey fiel genau vor die Füße des Velberters Simon Schubeis, der den Ball ins eigene Netz grätschte (17.). Auch danach gelang Kapellen vorerst nur wenig. Passive Velberter wussten die Kapellener Anspiele ins Mittelfeld geschickt zu unterbinden und wurden nach Ballgewinnen selbst immer wieder brandgefährlich.

Der SCK wurde erst nach der Pause druckvoll, aber die glücklosen Neuen im Sturm, Dennis Schreuers und Derman Disbudak, nutzten zwei gute Kontergelegenheiten im Strafraum nicht aus (48./52.), ehe Schreuers nach einem langen Koch-Freistoß plötzlich völlig alleine vor dem Tor stand, den Ball aber um Zentimeter daneben lupfte (61.). Im Gegenzug hatte Marcel Lange für Velbert bei einem Freistoß zu viel Raum und glich zum 1:1-Endstand aus (64.).

SCK-Trainer Seibert: „Mit diesem Saisonstart bin ich sehr zufrieden.“ Gleichzeitig weiß er aber auch: „Diese Leistung müssen wir in den nächsten Wochen bestätigen.“ Morgen, ab 15 Uhr, spielt der SCK gegen den Aufsteiger SSVg. Heiligenhaus, der seiner ersten beiden Liga-Spiele gewinnen konnte und auf dem zweiten Tabellenplatz liegt.

VdS Nievenheim entschied die Partie schon nach 45 Minuten

Vor der Partie des VdS Nievenheim gegen den 1. FC Viersen machten sich noch Sorgenfalten auf der Stirn von Thomas Bahr breit. Dies ist nach dem überragenden 6:0-Erfolg (Halbzeit 4:0) nun ganz anders: „Mit vier Punkten zum Saisonstart sind wir natürlich zufrieden. Alle haben sich gut eingebracht“, sagte Bahr. Im Spiel in Viersen dominierten die Grün-Weißen von Beginn an. Bereits nach sechs Minuten war der aufgerückte Defensivspezialist Andreas Plödereder nach einem Standard von Kevin Scholz zur Stelle, vier Minuten später erhöhte Scholz per Handelfmeter auf 2:0. „Die frühe Führung spielte uns natürlich in die Karten. In der zweiten Hälfte haben wir dann einen Gang rausgenommen. Es war beeindruckend, wie dominant wir es runtergespielt haben“, lobte Bahr. Noch vor der Pause hatte erneut Plödereder für das 3:0 gesorgt, Scholz stellte den 4:0-Pausenstand her. Der Sieg stand somit bereits nach 45 Minuten fest – auch wenn der VdS durch Alexander Hauptmann und Manuel Schulze noch nachlegte.