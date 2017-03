TSV Meerbusch strebt ersten Heimsieg seit Oktober an

Der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist empfängt morgen den TV Jahn Hiesfeld. Teammanager Peters erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.

Meerbusch. Bloß keine weitere Heimniederlage: Die Oberliga-Fußballer des TSV Meerbusch wollen morgen (15 Uhr, Nierster Straße) mit einem Sieg über den TV Jahn Hiesfeld gegen ihre Heimschwäche angehen. Der bislang letzte Heimsieg datiert vom Oktober, als die Meerbuscher den Cronenberger SC mit 7:2 überrannten. Darauf folgten zwei Niederlagen und ein Remis.

„Die Saison ist zwar noch lang. Trotzdem müssen wir ganz dringend punkten. Ein Sieg muss her, der wäre auch für die Psyche wichtig“, sagt TSV-Trainer Wolfgang Jeschke. Mit Akribie bereitet der Coach seine Mannschaft auf die Partie vor. Unter der Woche arbeitete er mit seinen Schützlingen an der Beseitigung der Fehler aus den jüngsten Partien. „Wir sind zuletzt zu Beginn nicht hellwach gewesen, das müssen wir verbessern“, sagt Jeschke.

Nahezu alle Spieler des TSV sind einsatzfähig

Nach der knappen 1:2-Niederlage beim 1. FC Bocholt gab es zwar erneut von allen Seiten Lob für den kämpferischen Einsatz der Mannschaft. „Aber davon können wir uns nichts kaufen. Wir müssen uns belohnen, wenn wir da unten rauswollen“, sagt Teammanager Horst Riege. Gegen Hiesfeld stehen die Meerbuscher insofern noch mehr unter Erfolgszwang, als dass es die Woche darauf gegen den Tabellendritten SSVg Velbert geht – dann dürfte ein Sieg noch schwieriger werden.

Die Dinslakener wollen ihrerseits einen neuerlichen Absturz in die Abstiegszone verhindern. Im Dezember hatten sie durch drei Siege in Folge den Schritt aus dem Tabellenkeller vorerst geschafft, als aktueller Elfter haben sie sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und neun Zähler mehr auf dem Konto als der TSV. In der Vorwoche kehrte der TV mit einer 2:3-Niederlage von der Reise zur SSVg Velbert zurück.

Der TSV hat beinahe alle Spieler an Bord. Große Veränderungen wird es in der ersten Elf nicht geben. Johannes Walbaum kämpft nach seinem Fußbruch immer noch um den Anschluss, ist seit Mittwoch wieder voll im Mannschaftstraining, kann aber noch keine 90 Minuten absolvieren. Teammanager Christoph Peters ist sicher: „Das wird ein enges Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe. Es wird die Mannschaft mit der besseren kämpferischen Einstellung gewinnen.“