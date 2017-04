TSV Meerbusch bricht nach der Pause ein

Fußball-Oberligist verliert 1:4 in Fischeln. Kapellen gelingt wichtiger 1:0-Sieg gegen Baumberg.

Meerbusch/Kapellen. Die nächste Enttäuschung für Meerbusch, ein kurzes Aufatmen in Kapellen: Während der TSV im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga mit 1:4 (1:0) beim VfR Fischeln verlor, gelang dem SCK ein 1:0 (1:0)-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg.

Für die Meerbuscher war das eine echte Demütigung. Begleitet von den Hohngesängen der Fischelner Fans schlichen sie nach dem Abpfiff mit hängenden Köpfen in die Kabine. Dabei hatte es nach einer starken ersten Halbzeit und einer verdienten 1:0-Pausenführung zunächst gut ausgesehen. Doch nach 90 Minuten stand die Niederlage fest. Und durch die Siege der Konkurrenz beträgt der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze nun sechs Punkte.

TSV-Teammanager Horst Riege ist mit der Leistung unzufrieden

Kapitän Semir Purisevic brachte die im ersten Durchgang dominierenden Meerbuscher mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel in Führung (34.). Danach scheiterte Brian Günther zweimal am Fischelner Torwart. In der zweiten Halbzeit brach der TSV dann nach dem Treffer zum 1:1 (54.) völlig auseinander. Philip Reichardt traf nach einer Ecke. „Keiner hat sich danach noch gewehrt. Wir haben nur noch Sommerfußball gespielt“, schimpfte Teammanager Horst Riege: „Es war nicht zu erkennen, dass es für uns ums Überleben geht. Abstiegskampf sieht jedenfalls anders aus. Wenn jemand keine Lust hat, mehr als eine Halbzeit zu rennen, dann soll er in der Kabine bleiben.“

Und so fiel kurze Zeit später das 1:2 (57.) durch Lucas Reinert. Mit einem Doppelschlag durch Reinert (70.) und Kevin Breuer (72.) war die Partie vor 204 Zuschauern entschieden. „Für mich ist der Spielverlauf unerklärlich. Wir haben nach dem ersten Gegentor nicht mehr gegen den Ball gespielt, die Abstände in der Abwehr waren riesengroß“, sagte TSV-Trainer Wolfgang Jeschke.

Oliver Seibert wird Trainer beim SCK

Der SC Kapellen ist derweil bei der Suche nach einem neuen Trainer in den eigenen Reihen fündig geworden. Oliver Seibert, bislang Sportlicher Leiter Jugend und Coach der C-Junioren, löst zum 1. Juli den nach der Trennung von Toni Molina zum Cheftrainer beförderten Wolfgang Brück (geht zum 1. FC Mönchengladbach) ab.

Doch gemeinsam mit Brück soll Seibert als eine Art Trainergespann schon ab sofort dafür sorgen, dass der SCK den Klassenverbleib schafft. Und wenn das Team noch häufiger so spielt wie beim 1:0-Erfolg gegen Baumberg, ist das auch realistisch. „Ich hoffe, dass das der Mannschaft jetzt einen Schub gibt. Wir haben gut gespielt“, sagte Seibert, der seine bisherige Rolle als Ersatztorwart der ersten Mannschaft aufgibt.

Brück hatte sich für die sofortige Zusammenarbeit eingesetzt: „Ich fand die Idee gut, weil Oliver noch eine neue Frische reinbringen kann. Er ist ein guter Mann.“ Dass der 33-jährige Seibert bei der Mannschaft nicht den nötigen Anklang finden könnte, glaubt Brück nicht: „Die Mannschaft hat auf dem Platz ja eine klare Reaktion gezeigt.“

So spielfreudig wie gegen Baumberg präsentierte sich Kapellen in der Tat schon lange nicht mehr. Angeführt von den starken Lennart Ingmann und Kani Taher lief der Ball flüssig. Mit den plötzlichen Tempowechseln und den tiefen Zuspielen in die Spitze kamen die Gäste nicht zurecht.

Sechs Großchancen spielte sich der SCK in der ersten Halbzeit vor 180 Zuschauern heraus, zeigte im Abschluss aber Nachlässigkeiten. Das einzige Tor gelang Andrej Hildenberg, der nach einem Traumpass von Taher einschob (13.). Im zweiten Durchgang konnte Kapellen das Tempo nicht halten. Shota Arai zwang Gästekeeper Daniel Schwabke noch zu einer Parade (57.), mehr gefährliche Abschlüsse kreierte der SCK aber nicht mehr. Baumberg fand besser ins Spiel, Jose-Miguel Lopez Torres vergab aber kurz vor Schluss die große Chance zum Ausgleich.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es für den SCK mit dem Spiel beim 1. FC Bocholt weiter. Meerbusch empfängt zur selben Zeit Schwarz-Weiß Essen.