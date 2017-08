Der Handball-Drittligist verliert beim ebenfalls drittklassigen TSV Altenholz mit 35:37.

Dormagen. Das erste Pflichtspiel der Saison verlor der TSV Bayer Dormagen mit 35:37 (Halbzeit 18:16) beim TSV Altenholz, zeigte gegen den letztjährigen Meister der Dritten Liga Nord, der auf sein Aufstiegsrecht verzichtete, aber deutlich ansteigende Form. Bis acht Minuten vor dem Schlusspfiff lagen die Gäste vor 800 Zuschauern sogar meist in Führung, nachdem sie sich nach 14 Minuten von 10:10 auf 15:10 (23.) abgesetzt hatten und einen Vorsprung mit in die Halbzeitpause nahmen.

In der Schlussphase ging den Dormagenern die Puste aus

Auch im zweiten Durchgang dominierten zunächst die Dormagener. Gestützt auf einen gut aufgelegten Janos Boieck zwischen den Pfosten, der 60 Minuten durchspielte und dabei mit zwölf Paraden leistete, lagen sie meist mit zwei, drei Treffern vorn. Dafür sorgten die Rückraumschützen Nuno Carvalhais – der Portugiese war vier Tage vor seinem 23. Geburtstag mit neun Treffern erfolgreichster Feldtorschütze – Kevin-Christopher Brüren (9/2) und Ian Hüter (6), aber auch die Außen Tim Wiehling (8) und Sebastian Linnemannstöns (3). Auf sie kam besondere Arbeit zu, denn da die Gastgeber die Anspiele auf Kreisläufer Alex Kübler geschickt unterbanden, hatte Kriebel die Marschroute ausgegeben, verstärkt über Außen zu spielen.

Erst als den Dormagenern in der Schlussphase ein wenig die Puste ausging, kam der Nordmeister heran. Beim 30:30 (54.) gelang Marcel Möller der erste Gleichstand seit dem 10:10, Kjell Köpcke brachte die Hausherren dann erstmals seit dem 4:3 (5.) in Führung, die Möller und Christoph Reinert bis zur 57. Minute auf 33:30 ausbauten. Bayer versuchte es in der Schlussphase sogar mit offener Manndeckung, kam aber nicht mehr näher als bis auf zwei Treffer heran.

„Wir sind nicht ganz für unsere Leistung belohnt worden“, urteilte Kriebel deshalb, war aber mit dem Auftritt zufrieden.