Der Landesliga-Absteiger bezwingt den Bezirksligisten SV Uedesheim 3:0 nach Elfmeterschießen.

Nievenheim. Der TSV Bayer Dormagen konnte seine Fans trotz des sicheren Abstiegs aus der Fußball-Landesliga etwas entschädigen. Gegen den insgesamt etwas stärkeren Bezirksligisten SV Uedesheim hielt der TSV im Finale des Kreispokals dank einer herausragenden Torhüter-Leistung über 120 Minuten die Null und sicherte sich im Elfmeterschießen mit 3:0 den Titel.

Rund 415 Zuschauer lockte die Partie bei bestem Wetter auf die Nievenheimer Bezirkssportanlage. Das Spiel konnte jedoch nicht mit dem Wetter mithalten, wie auch TSV-Coach Carlos Perez einräumte: „Es gab definitiv schon bessere Finalspiele. Die Partie lebte von der Spannung, nicht vom fußballerisch hohen Niveau.“ Besonders für die erste Halbzeit traf das zu: „Wir haben nicht ins Spiel gefunden. Uedesheim hat das Geschehen kontrolliert, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden.“ Uedesheim war sichtlich bemüht, schönen Fußball zu spielen, vorne fehlte aber die Genauigkeit. So ging es torlos und ohne Höhepunkte in die Pause. Lediglich bei einem Freistoß von Maximilian Schroeder musste TSV-Keeper Angelo Di Salvo eingreifen, der Abpraller landete am Außennetz.

Spielerische Magerkost über 120 Minuten

Personell unverändert ging es in den zweiten Durchgang. Dormagen fand besser in die Partie und verzeichnete mit einem Distanzschuss die erste Chance. Während der TSV meist über lange Bälle und Schüsse aus der zweiten Reihe gefährlich wurde, versuchte der SVU sein Glück weiter mit Technik und Tempo. Öfters gelang es dem Bezirksligisten, sich bis zum Dormagener Strafraum durch zu kombinieren, aber fast immer bekam ein TSV-Spieler einen Fuß dazwischen. Und selbst wenn nicht, konnten sich die Dormagener auf ihren Keeper verlassen. Besonders Uedesheims Kevin Dyla prüfte ihn ein ums andere Mal, fand aber keinen Weg vorbei an Di Salvo. So landete in der 58. Minute ein Kopfball genau in seinen Armen, nur vier Minuten später scheiterte Dyla im Eins-gegen-Eins-Duell am Dormagener Schlussmann. Kurz darauf lenkte er einen Schuss von Thomas Maschke um den Pfosten und fing einen Schlenzer von Dyla. Die letzten Minuten der regulären Spielzeit brachten kaum noch Chancen, auch in der Verlängerung merkte man beiden Teams die schweren Beine an.

Der TSV Bayer Dormagen kam nach einem missglückten Freistoß der Uedesheimer zum Konter, aber nach vorne fehlten die Körner. Die beste Chance hatte der SVU in der 119. Minute, als Steven Dyla nach einem Pass von Alexander Nuss frei vor Di Salvo auftauchte, jedoch an dessen Fußabwehr scheiterte.