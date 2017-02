Tour-Programm soll alle Kaarster mit ins Boot nehmen

Kaarst. Die Tour de France kommt am 2. Juli auch nach Kaarst – und die Vorbereitungen für dieses einmalige Ereignis laufen auf Hochtouren. Die Aussicht, dass durch die Live-Berichterstattung in der ARD überregional die Ortsnamen Kaarst und Büttgen fallen könnten, spornt die Organisatoren zu Höchstleistungen an. Der städtische Bereichsleiter für Kultur, Dieter Güsgen, stellte jetzt die Pläne im Kulturausschuss vor. Die Tour de France soll ein Erlebnis für alle Besucher werden, die sich das Spektakel samt Rahmenprogramm anschauen wollen.

Tour de France ist die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt

„Die Tour de France ist nach den Olympischen Spielen und der Fußballweltmeisterschaft die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt, sie wird in insgesamt 190 Länder übertragen“, erklärte Güsgen. Während auf Kaarster Boden so schnell kein Olympia-Dorf stehen, auch die Nationalelf in absehbarer Zeit nicht in einem Kaarster Stadion spielen wird, kommen die Stars der Radsportszene in gut vier Monaten definitiv nach Kaarst. Und wenn die Tour-Teilnehmer durch das Stadtgebiet fahren, sollen auch Sehenswürdigkeiten kurz vorgestellt werden – etwa das Radsportleistungszentrum, die Brauns Mühle, die Kaarster Ortsmitte und der Kaarster See.

Rund eine Stunde vor den Hochleistungssportlern wird eine rund 300-köpfige Werbekarawane die Strecke befahren. Güsgen verglich sie mit einem „großen Rosenmontagszug“, sie dauere rund eine Stunde. Die Tour de France soll aber nicht nur für Sportler, sondern für alle Kaarster ein Anziehungspunkt werden: „Wir planen ein Familienfest, vor allem Jugendliche sollen an den Radsport herangeführt werden“, erklärte Dieter Güsgen.

Dazu werde es auf dem Büttgener Rathausplatz einen kleinen Rundkurs geben, auch eine Tribüne soll aufgebaut werden. „Mir liegen schon Anfragen vor, ob man Plätze kaufen kann“, sagte Güsgen. Erwartet würden auch Delegationen aus den Partnerstädten Perleberg und La Madeleine (Frankreich). Und wenn sich die besten Rennradfahrer der Welt von Düsseldorf kommend im Eiltempo auf Büttgen zubewegen, wird das Spektakel auf einer große LED-Leinwand übertragen.

Auf der Bühne sind Talkrunden geplant, und der in Kaarst lebende Flamenco-Musiker Rafael de Alcala tritt auf. Die Büttgener Radsportlegende Udo Hempel holt Horst Brozy ins Radsportdorf. Der Designer und Maler ist bekannt für seine Kunstwerke zur Tour de France. Seine Bilder und ein Werk Kaarster Künstler zur Tour werden im Büttgener Rathaus zu sehen sein. Dort findet auch der Sponsorenempfang statt. Franz-Josef Kallen, der Vorsitzende des VfR Büttgen, hatte dafür gesorgt, dass die Kosten für die Tour durch Kaarst von Sponsoren getragen werden. „Die Stadt wird nur Personal zur Verfügung stellen, vor allem Mitarbeiter des Bauhofs und des Ordnungsamtes“, erklärte Sportdezernent Sebastian Semmler. „Die Stadt Kaarst fiebert der Tour de France entgegen“, sagte Hanno Wilsch (FDP). „Ich bin begeistert“, meinte Dagmar Treger (CDU) schwärmerisch.