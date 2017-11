Weil die Kanalstraße im Sommer gesperrt sein wird, wurde eine Alternative gesucht und auch gefunden.

Neuss. In Neuss sind Baustellen und ihre Auswirkungen Tagesgespräch. Ob Nordkanalallee, An der Obererft oder ab Montag der Hammfelddamm – es wird gebaut. Die Kanalstraße ist zwar erst im kommenden Jahr an der Reihe, doch dem Vorstand des Neusser Radfahrervereins (NRV) bereitet sie schon jetzt Kopfzerbrechen. Kein Wunder, schließlich gehört die innerstädtische Einbahnstraße zum Rundkurs, auf dem alljährlich die „Tour de Neuss“ rollt.

Die 17. Auflage des Radspektakels, die für den 1. August 2018 terminiert ist, fällt mitten in die Bauphase. Das Radrennen deshalb ausfallen zu lassen, ist für den NRV-Vorstand aber keine Alternative. „Wenn du erst einmal aus dem Kalender und damit aus den Köpfen der Menschen ’raus bist, fängst du danach praktisch bei Null wieder an,“ sagt Barthel Winands, für Marketing zuständiger 2. Vorsitzender.

Doch einen neuen Streckenverlauf zu finden, ist schwierig. „Auf die Wiese in Höhe Start und Ziel an der Kaiser-Friedrich-Straße können wir nicht verzichten – aus geselligen und aus finanziellen Gründen“, sagt NRV-Vorsitzender Stephan Hilgers. Denn auf der Wiese treffen sich die meisten Besucher – und sorgen an Imbiss- und Getränkeständen für Umsatz, der wiederum über Sponsoren in den Gesamtetat der Veranstaltung einfließt.

In dieser Woche gab es für Hilgers und Winands Entwarnung: „Uns wurde versichert, dass die Kanalstraße zwar gesperrt ist, uns die Breite Straße aber uneingeschränkt zur Verfügung steht,“ sagt Winands nach Gesprächen unter anderem mit Bürgermeister Reiner Breuer. So wird der neue Kurs voraussichtlich über Kaiser-Friedrich-Straße, Drususallee, Breite Straße und – neu – über die Hochstraße zurück zur Kaiser-Friedrich-Straße führen. „Dadurch werden die Runden zwar länger“, sagt Hilgers, „aber die Strecke wird nicht unattraktiver.“ Details werden noch festgelegt. -vk