Etwa 20 000 Menschen verfolgten das spannende Rennen. Am Ende konnte André Greipel den Sieg erringen.

Neuss. Es war dreieinhalb Stunden nach dem Spurtsieg von André Greipel, Mitternacht war schon vorüber bei der After-Race-Party im „Drusus1“, als Richard Faltus zu Andreas Britz ging, der als DJ bisher für dezente Hintergrundmusik gesorgt hatte. Sein Wunsch: „Bitte spiele für mich einmal Viva Colonia.“

Was danach passierte, steht sinnbildlich für das, was die Tour de Neuss im 16. Jahr ihres Bestehens ausmacht: Der Mann aus Prag, der seit 2005 in jedem Jahr die „Tour nach der Tour“ fährt, diesmal aber schon früh dem hohen Tempo im Peloton Tribut zollen musste, der gebürtige Sachse Marcus Burghardt, der im Trikot des Deutschen Meisters hinter Greipel und Rick Zabel Dritter wurde, Tour-Teufel Didi Senft und der Schützenkönig von Grimlinghausen, im Zivilberuf unter anderem Vorsitzender des Neusser Radfahrervereins, schunkelten gemeinsam zu rheinischen Frohsinnsklängen.

Radsportspektakel ist längst Volksfest geworden

Die Organisatoren um Stephan Hilgers hatten auch allen Grund dazu. „Das war die beste Tour de Neuss, die ich je erlebt habe – und ich war bei allen dabei“, bilanzierte das Neusser Radsport-Urgestein Kurt Sitterle. Und stand mit diesem Fazit keineswegs alleine an diesem Mittwochabend voller Sonnenschein, mit gut und gerne 20 000 Menschen entlang des Rundkurses, nicht nur an Start und Ziel auf der Kaiser-Friedrich-Straße, wo sich Getränke- und Imbissstände gefährlich nahe am „Ausverkauft“-Status bewegten. „Natürlich haben wir von der Begeisterung durch die Tour de France profitiert, natürlich haben wir Riesenglück mit dem Wetter gehabt. Aber wir haben auch ein gutes Stück Arbeit abgeliefert“, sagte Hilgers. Da wollte dem NRV-Chef keiner widersprechen. Judith Meuter, Leiterin Kommunikation bei der Innogy-Tochter Westnetz, brachte die Stimmung unter den Unterstützern und Gönnern des Radsportspektakels, das längst zum Volksfest geworden ist, auf den Punkt: „Warum sollte ein Sponsor nach einer solchen Veranstaltung abspringen?“

Auch die Fahrer um den Deutschen Meister Marcus Burghardt, der nach 76 der 80 Runden mit einem ebenso mutigen wie verzweifelten Soloritt versucht hatte, die Tour für sich zu entscheiden, hatten allen Grund zum Schunkeln. Sie lieferten mehr als anderthalb Stunden lang eine Riesenshow, bis hin zu hitzigen Wortgefechten. Und die zehn Mann, die direkt aus der Tour de France kamen, straften ihre eigenen Worte bei der Teampräsentation Lügen. „Müde“, sagte der Kölner Nils Politt auf die Frage, wie er sich nach seiner ersten Tour de France fühle, was seine Kollegen nur unterschreiben konnten.