In der Fußball-Landesliga kommt es heute zum Duell der Absteiger. Der SC Kapellen empfängt den TSV Meerbusch – mit Ex-Coach Toni Molina. Nievenheim und Jüchen stehen vor machbaren Aufgaben. Der TSV II hofft auf die ersten Punkte.

Rhein-Kreis. Nein, eine Liebesbeziehung war es sicher nicht, die sich in der vergangenen Saison in der Fußball-Oberliga zwischen dem SC Kapellen und Trainer Toni Molina entwickelte. Ganze 22 Spiele dauerte es, bis Ende März im Erftstadion richtig die Fetzen flogen. Am Ende stand die geheimnisumwitterte Trennung Molinas vom SCK, auch der sportliche Leiter Paul Rösgen trat daraufhin nach über 30 Jahren von seinem Posten zurück – über die Gründe schweigen bis heute alle Beteiligten eisern. Nur zwei Tage später wurde Molina als neuer Coach des TSV Meerbusch zur kommenden Saison vorgestellt.

Und als solcher kehrt er heute (Anstoß 16 Uhr) zum Landesliga-Spitzenspiel der beiden Absteiger nach Kapellen zurück. Auf die Frage, was diese Wiederkehr in ihm auslöse, antwortet er ganz gelassen: „Ich denke nur an drei Punkte, das ist alles. Für mich und erst recht für den Verein ist das ein ganz normales Fußballspiel, auf das wir uns freuen.“ Was geschehen sei, wolle er – zumindest öffentlich – nicht mehr an sich heranlassen. „Man versucht natürlich, so professionell wie möglich damit umzugehen. Alles andere als das Spiel ist egal.“

Für Toni Molina ist es „ein ganz normales Fußballspiel“

Was nicht weiter schlimm ist, schließlich verspricht die Partie auch sportlich genug Spannung. Denn obwohl von einer Favoritenrolle natürlich niemand etwas wissen will, stehen die Chancen ziemlich gut, dass am Ende der Saison entweder der SC Velbert oder eben einer der beiden Absteiger ganz oben landet. „Kapellen ist einer der Favoriten auf den Aufstieg“, sagt Molina, ohne dabei über sein eigenes Team zu reden. Heute werden ihm bis zu sieben Stammkräfte fehlen, darunter der Ex-Kapellener Lennart Ingmann und Ridvan Balci. „Deswegen bin ich mit Vorhersagen vorsichtig.“

Gegenüber Oliver Seibert, unter Molina noch Ersatztorwart und nach der Trennung dann zum Cheftrainer befördert, gibt die Favoritenrolle zurück. „Meerbusch ist die Topmannschaft und der absolute Favorit in dieser Liga. Das Team hat sich nach dem Abstieg hochkarätig verstärkt und spielt bisher auch einen tollen Fußball, wie man hört.“ Folgerichtig gehe er daher von einem „Spitzenspiel dieser Liga“ aus, das er kaum erwarten kann. „Wir alle freuen uns tierisch auf den Samstag.“ Und das habe rein gar nichts mit dem Trainer zu tun: „Wenn es für Toni ein ganz normales Spiel ist, dann ist es das für uns auch.“