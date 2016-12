Tischtennisspieler aus Norf holen Pokal

Der TTV gewann das Kreispokalendspiel gegen die DJK Neukirchen knapp mit 4:3.

Rhein-Kreis. Der TTV Norf hat sich bei den von der TG Neuss ausgerichteten Kreispokalendspielen im Tischtennis zweimal den Siegerpokal gesichert. Im Endspiel in der bis Kreisliga offenen Klasse setzten sich die Norfer gegen die DJK Neukirchen nach harter Gegenwehr knapp mit 4:3 durch. In der Besetzung René Valderama, Karsten Eikwinkel und Timo Deussen behielt der verlustpunktfreie Tabellenführer der Kreisliga die Oberhand und qualifiziert sich somit für den Bezirkspokal. Weil sich der TTV Norf auch den Kreispokaltitel der Senioren bereits im Vorfeld kampflos gesichert hatte, konnten die Norfer als einziger Verein zwei Titel feiern.

Im Finale der 3. Kreisklasse setzte sich die TG Neuss durch

Grund zur Freude gab es auch für die Kreispokalsieger in den nachgeordneten Spielklassen. Das Endspiel in der 1. Kreisklasse entschieden Jan-Felix Neukirchen, Nils John und Knut Köhler von der DJK Neukirchen mit einem 4:2-Sieg gegen den TTV Norf für sich. Im längsten Spiel des Abends holten Frank Lange, Martin Wessel und Andre Giesen vom SV Rosellen in der 2. Kreisklasse den Pokal mit einem denkbar knappen 4:3-Sieg über den TTC Dormagen. Im Finale der 3. Kreisklasse setzte sich die TG Neuss etwas überraschend, aber verdient mit 4:2 gegen den TTV Norf durch. Für die Gastgeber waren Max Reinartz, Stephan Heub und David Abeledo Duque an der Platte erfolgreich.

Kreisportwart Karl-Heinz Seiffert war mit dem Jahresabschluss zufrieden. „27 gemeldete Mannschaften in fünf Wettbewerben sind ein respektables Ergebnis. Sehr erfreulich war zudem das Zuschauerinteresse am Finaltag“, sagte Seiffert. Bei den Kreismannschaftsmeisterschaften im Jugendbereich qualifizierten sich die TG Neuss (A-Schüler) und die DJK Neukirchen (B-Schüler) für die nächste Runde auf Bezirksebene. -rust