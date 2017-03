Teilnehmerrekord beim Immobilientag

Firmenvertreter beantworten Fragen rund ums Eigenheim.

Kaarst. „Eigentlich müssten wir die Rathausgalerie ausbauen“, sagt Rolf Ischerland von der gleichnamigen Eventagentur. Denn es haben sich so viele Teilnehmer für den Immobilientag am Sonntag, 2. April (11 bis 16 Uhr), angemeldet wie noch nie. Aus seiner Sicht ein Zeichen für das Interesse am „idealen Standort Kaarst“, der viele Grundstücke baureif gemacht habe. Die Stadt wird wieder als deren Verkäufer auftreten – im Neubaugebiet Karlsforster Straße warten insgesamt 16 Einfamilienhäuser auf neue Eigentümer.

Allgemein sind zwei Altersgruppen für den Immobilienmarkt besonderes sensibilisiert: 55 plus (seniorengerechtes Wohnen) und 30 plus (Familiengründung). Immobilienkaufmann Axel Thurner bestätigt die stetig wachsende Resonanz: „Der Immobilientag ist Dreh- und Angelpunkt und bedeutet echtes Interesse: Wir haben bis zu 120 Kontakte. Die substanziellen Gespräche führen hundertprozentig zu Abschlüssen“, berichtet er und bietet ab sofort ein viermal jährlich erscheinendes Magazin mit aktuellen Angeboten an. Dank Mitbewerbern soll die Auflage von 80 000 weiter anwachsen.

Neu beim Immobilientag ist die Firma von Poll, die individuelle Betreuung anbietet. „Wir sehen das Ganze als spannende Reise“, erläutert Frank Löbig vom Standort Neuss. Ebenfalls ein Novum: eine zielorientierte Bürgerberatung zum Thema Einbruchschutz durch Beamte der Polizeibehörde Neuss. Erstmalig auch der Auftritt der Baufinanzierung Hüttig und Rompf. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und den Aufbau eines Netzwerks in Kaarst“, sagt Mitarbeiterin Inna Vondey.

Parallel zur Messe findet der Ostermarkt statt

Wieder vertreten sind Rayani Immobilien, die als neue Möglichkeiten für Kapitalanleger Ferienwohnungen und einzelne Hotelzimmer zum Verkauf anbieten. Für Claudia Korbmacher von Korbmacher Bau ist die persönliche Ansprache am Immobilientag wichtig. „Der Rückfluss über Internetportale ist eher bescheiden, vor Ort kann man viel mehr abgreifen“, erklärt sie. Wer eine Immobilie veräußern möchte, wird ebenfalls die richtigen Ansprechpartner finden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der parallel stattfindende Ostermarkt dürfte für viele Besucher sorgen.