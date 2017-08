Spitzenreiter der Zweiten Tennis-Bundesliga tritt beim Tabellendritten Suchsdorfer SV an.

Neuss. Der TC Blau-Weiss Neuss tritt morgen ab 11 Uhr in Kiel beim Tabellendritten Suchsdorfer SV an. Trotz nach fünf Partien immer noch makelloser Bilanz hat sich der Spitzenreiter der Zweiten Tennis-Bundesliga den Sinn für die Realität erhalten. Teamchef Marius Zay hat jedenfalls Respekt vor dem Gegner. „Das ist ein kompaktes Team, das immer in recht ähnlicher Formation spielt. Gerade auf den hinteren Positionen finde ich die Mannschaft sehr gut.“

Skandinavier beim Gegner mit Davis-Cup-Erfahrung

Für Klasse und Stabilität beim Suchsdorfer SV sorgen vor allem die Importe aus dem hohen Norden. „Deren Dänen und Finnen können sogar auf Einsätze im Davis-Cup verweisen. Und sie sind auch stark im Doppel“, sagt Zay mit Blick auf Harri Heliovaara (Finnland), Andre Göransson (Schweden), Sören und Esben Olesen, Martin Pedersen sowie Andreas Bjerrehus (alle Dänemark). „Das wird wie immer schwer für uns. Da brauchst du auch eine gute Portion Glück.“

Die Neusser Mannschaft für den Trip in den hohen Norden steht praktisch. Sein Debüt für Blau-Weiß könnte Maxime Janvier geben. Schafft es der momentan noch beim Challenger-Turnier im italienischen Biella aktive Franzose nicht zur Bundesliga-Partie, kommt der beim Turnier im tschechischen Liberec spielende Zdenek Kolar (Tschechien) zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Der bislang unbesiegte Chilene Hans Podlipnik-Castillo war gestern mit dem Weißrussen Andrei Vasilevski noch beim ATP-Turnier in Kitzbühel am Ball. Er sollte in Kiel aber ebenso dabei sein wie Botic Van de Zandschulp, Niels Lootsma (beide Niederlande) und der Belgier Julien Cagnina. Nach seinen beiden Siegen am vergangenen Sonntag gegen den Club an der Alster könnte auch Máté Valkusz erneut ins Team rücken. Reicht es für den 18-Jährigen Ungarn, der im Januar 2016 noch die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste war, nicht, füllt jemand aus dem Trainerstab um Marius Zay den Kader auf.