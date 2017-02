Neuss. In der Nacht zum Sonntag ließ sich ein 27-jähriger Neusser mit einem Taxi von der Nordstadt in die Innenstadt fahren. Als der Fahrgast auf der Bergheimer Straße, in Höhe der Jülicher Straße, aussteigen wollte, merkte er, dass er seine Geldbörse verloren habe.

Nach Angaben des 27-Jährigen sei er dann vom Taxifahrer angegriffen worden. Außerdem habe der unbekannte Fahrer ihm das Handy entrissen. Danach soll der Fahrer weggefahren sein. Wer als Zeuge zum Vorfall eine Aussage machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.