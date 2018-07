Vor Gericht räumt die Frau des angeklagten Sven F. ein, den Elfjährigen geschlagen zu haben.

Düsseldorf/Neuss. Ein elfjähriger Junge wird am 5. Oktober 2017 im Badezimmer einer Wohnung in Neuss von Rettungssanitätern reanimiert. Sein Körper ist von Hämatomen übersät, sein Gesicht stark angeschwollen und verbrüht. Den Kampf gegen seine Verletzungen wird er verlieren. Tage später werden die lebenserhaltenden Maschinen in der Düsseldorfer Uniklinik abgeschaltet.

Jetzt, rund neun Monate später, ist noch immer nicht geklärt, was zu Jörgs Tod führte. Sven F., der Onkel des toten Jungen, sitzt seit dem 7. Oktober in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt vor dem Düsseldorfer Landgericht erscheint der Sachverhalt noch völlig klar: F. lässt von seiner Verteidigerin Dagmar Loosen ein Geständnis verlesen, in dem er zugibt, seinen Neffen im Badezimmer aus Wut geschlagen zu haben. So hart, dass der Junge in die Badewanne fiel und das Bewusstsein verlor. Daraufhin habe er den Elfjährigen – der zum Zeitpunkt der Tat mit seiner Großmutter bei F. wohnte – mit heißem Wasser aus der Brause wachmachen wollen. Der Angeklagte sei schlichtweg wütend darüber gewesen, dass der Junge nicht habe duschen wollen. „Ich habe vorher noch nie ein Kind geschlagen“, beteuert er.

Am 15. Juni dann die Wende: F. widerruft sein Geständnis und beschuldigt seine Ehefrau Sophie. Diese legte am Mittwoch vor Gericht zumindest ein Teilgeständnis ab – das ihr niemand so recht abkaufen wollte. Eigentlich habe sie am Tattag mit Jörg zum Arzt gehen wollen, weil er eine auffällige rötliche Schwellung im Gesicht gehabt haben soll. Zudem habe er in der Nacht mehrfach erbrochen. Vor dem Arztbesuch sollte der Junge noch duschen gehen. Das habe er jedoch strikt abgelehnt.

„Hören Sie auf, uns Lügen zu erzählen.“

Dagmar Loosen, Sven F.’s Verteidigerin, zur Aussage der Ehefrau

Zunächst habe sie den angezogenen Jungen mit der Brause nass gemacht. „Jetzt bist du eh nass und kannst duschen gehen“, will sie daraufhin gesagt haben. Als Jörg erneut deutlich gemacht habe, er werde nicht duschen, habe sie „Rot gesehen“ und ihm mit der linken Hand eine Ohrfeige gegeben. Anschließend sei der Junge mit dem Kopf gegen die Badezimmerwand oder eine Handtuchstange geprallt. Nach dem Schlag soll der Junge laut Sophie F. aber noch bei Bewusstsein gewesen sein. „Ich bin dann einkaufen gegangen“, sagte. Ihr Mann habe von all dem nichts mitbekommen, weil er mit Kopfhörern vor dem PC gesessen habe.