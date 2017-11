Nächste Woche öffnet der erste Markt in diesem Jahr.

Stürzelberg. An zwei Tagen, Freitag, 24. November (ab 17 Uhr), und Samstag, 25. November (ab 13 Uhr), öffnet der Weihnachtsmarkt in Stürzelberg. In diesem Jahr sind auf dem Dorfplatz 28 Stände und Weihnachtshäuschen aufgebaut. „Das ist das absolute Limit“, sagt Organisatorin Agnes Meuther, „mehr Stände gehen nicht.“

Vor der Eröffnung können Kinder beim Baumschmücken helfen

Der 15. Stürzelberger Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz an der Oberstraße (gegenüber der Gaststätte Vater Rhein) wird am Freitag um 17 Uhr durch den Schulchor der St.-Nikolaus-Schule offiziell eröffnet. Der Ursprung dieses Weihnachtsmarktes ist ein politischer: 2003 konnten, wegen der finanziell angespannten Lage der Stadt, die einzelnen Vereine nicht wie früher bezuschusst werden. So kam die Idee auf, dass sich die örtlichen Vereine das fehlende Zuschussgeld selbst verdienen könnten. Da damals in Stürzelberg ein schöner Dorfplatz entstanden war, hieß es, ihn mit Leben zu füllen. Mittlerweile ist der Weihnachtsmarkt eine Bereicherung für den ganzen Ort. Der Weihnachtsmarkt wird weit über Stürzelberg hinweg als Geheimtipp gehandelt. 2016 brachte ein Reiseveranstalter aus Velbert 70 Besucher mit zwei Bussen. „Die waren so begeistert, dass sie sich für dieses Jahr wieder angemeldet haben“, erzählt Meuther.

In der Zwergenwerkstatt können die Kinder unter Anleitung basteln, auf der Eisenbahn kann so manche Runde gedreht werden, der Nikolaus persönlich bringt den Kindern Gaben. Um 16.30 Uhr, vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes, haben die Kinder die Möglichkeit, den großen Tannenbaum vor dem Dorfplatz zu schmücken und mit dem Nikolaus zu singen.

Derweil können sich die Erwachsenen auf dem Weihnachtsmarkt bereits vor dem ersten Advent um Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenke kümmern. Das macht mit einer köstlichen Stärkung oder bei Kaffee und Kuchen ganz besonders viel Freude.

Eine Radiostation auf dem Weihnachtsmarkt besetzt der lokale Sender NEWS 89.4. Dort bietet sich den Weihnachtsmarktbesuchern die Gelegenheit, die Aktion „Lichtblicke“ zu unterstützen. Und gegen eine Spende gibt es beim Lokalradion die Weihnachtskugel des Senders und ein Fotoshooting.