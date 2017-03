Steile Treppe wurde ausgebessert

Bröckelige Stufen erschwerten den Durchgang von der Straße Unter den Hecken zur Kölner Straße. Die Stadt hat reagiert.

Dormagen. Unebene Stufen und lose Betonstückchen, die das Hinauf- und Hinabsteigen zur Rutschpartie werden lassen – die steile Treppe, die hinter der Rathauspassage zur Straße Unter den Hecken führt, war eine Zeit lang kein bequemer Durchgang von und zur Kölner Straße. Der bröckelig werdende Belag der Stufen wurde jetzt vom Eigenbetrieb der Stadt Dormagen entfernt, die Stufen wurden ausgebessert. Die Rampe ist deshalb noch teilweise gesperrt.

„Wir wurden über den städtischen Mängelmelder auf den Missstand hingewiesen“, erklärte Stadtsprecher Harald Schlimgen den Vorgang. Der Eigenbetrieb der Stadt habe sofort darauf reagiert. „Für solche Hinweise sind wir immer dankbar“, betonte Schlimgen.

Harald Schlimgen, Stadtsprecher

Die Treppe werde in regelmäßigen Abständen gewartet und instand gesetzt, so der Stadtsprecher. Einen Umstand kann die Stadt jedoch nicht ändern: die fehlende Barrierefreiheit. Die Situation hatte sich der Seniorenbeirat Ende Oktober bei einem Rundgang angeschaut. Bürgermeister Erik Lierenfeld hatte im Selbstversuch mit dem Rollstuhl den steifen Auf- und Abgang als gar nicht behindertengerecht eingestuft – für die Steigung Am Kappesberg hatte er ebenfalls Schwierigkeiten für gehbehinderte Menschen festgestellt.

Daher haben die Technischen Betriebe Dormagen (TBD) Anfang Februar als erstes Ergebnis dieses Rundgangs an der Straße Am Kappesberg Handläufe für gehbehinderte Menschen angebracht. „Wir versuchen, so viele Barrieren wie möglich abzubauen und den Senioren den Gang in die Innenstadt zu erleichtern“, hatte der Seniorenbeirats-Vorsitzende Hans-Peter Preuss das Ziel vorgegeben. Denn auch Elisabeth Fittgen, Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Sehbehinderte, hatte auf die schwierig zu erkennenden, abbröckelnden Stufen hingewiesen. „Da ist ein sicherer Aufstieg nicht gegeben“, sagte sie.

Auch zwei neue Mülleimer wurden aufgestellt

Carola Westerheide, CDU-Fraktionsgeschäftsführerin, kennt die Schwierigkeiten mit dieser steilen Treppe gut, sieht sie doch fast täglich Passanten diesen Verbindungsweg vom ehemaligen Rheinbett Unter den Hecken zur Kölner Straße nehmen. „Da sind schon einige gestolpert oder mühsam die Treppen emporgeklommen“, sagte sie. Gerade an Markttagen nutzen zahlreichen Besucher diesen Durchgang, Westerheide hat bereits eine Verbesserung bemerkt: „Der Durchgang ist sauberer und heller geworden. Jetzt im Moment ist auch die Treppe geflickt.“

Zwei neue grüne Mülleimer sollen zudem dafür sorgen, dass nicht so viel Dreck herumliegt. „Das hat schon mal funktioniert“, lobt Westerheide die Maßnahme der Technischen Betriebe.