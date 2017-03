Stationsbericht: Bestnote für Hauptbahnhof Neuss

Haltepunkt „Am Kaiser“ schneidet schlecht ab.

Neuss. Geht es nach dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), dann befindet sich der Neusser Hauptbahnhof in einem sehr guten Zustand. Das geht aus seinem aktuellen Stationsbericht hervor, in dem jährlich der Zustand der insgesamt 296 Haltepunkte und Bahnhöfe im Verbundraum dokumentiert wird. Stand das Ampelsystem im Gesamtergebnis 2015 noch auf Gelb – geringfügige Mängel, Verbesserung nicht dringend erforderlich –, steht es für das Jahr 2016 auf Grün – keine Verbesserungen notwendig.

Als Grund für die verbesserte Bewertung des Neusser Hauptbahnhofs werden eine Aufzugsnachrüstung und eine Modernisierung im Rahmen der sogenannten Modernisierungsoffensive 2 (MOF 2) genannt, auch Bodenbeläge sind verbessert worden. Im Dezember 2008 wurde die Rahmenvereinbarung für „MOF 2“ geschlossen, um eine zielgerichtete Modernisierung unter Berücksichtigung regionaler Besonderheiten zu erreichen und Fördermittel des Bundes für NRW zu nutzen. Ursprünglich bestand die „MOF 2“ aus 108 Maßnahmen. Im Jahr 2013 wurde sie durch den Austausch von Maßnahmen auf 111 erweitert. Die von Land NRW, Bund und Bahn initiierte Modernisierungsoffensive ist mittlerweile bereits in der dritten Runde. Insgesamt wurden 35 Bahnhöfe ermittelt, die bis 2023 im Rahmen der „MOF 3“ modernisiert werden sollen.

Dazu gehören auch die Haltestellen „Rheinparkcenter“ und „Am Kaiser“. Erstgenannte Station wird im neuen Ranking wie im Vorjahr mit Gelb bewertet, „Am Kaiser“ rutschte von Gelb auf Rot. Die Abwertung habe laut VRR mit Graffiti im Zugang zu tun. Unverändert auf Rot steht der S-Bahnhof-Haltepunkt Allerheiligen. Anders sieht es in Norf aus, wo der Bahnhof nach Modernisierungsmaßnahmen statt mit Rot nun mit Gelb bewertet wird. Keine Verbesserung oder Verschlimmerung gab es in „Neuss Süd“ (weiterhin Gelb) und in Holzheim (weiterhin Grün). Entscheidenden Ursachen für schlechte Bewertungen waren auch im Jahr 2016 wieder Graffiti-Schäden. In dem Bericht wird ein Vorher-Nachher-Vergleich auf dem Bahnhof Norf aufgeführt – dort waren Graffiti in Zusammenarbeit mit der Stadt beseitigt worden. jasi